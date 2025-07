Por decreto el gobierno Petro buscaría legalizar la venta de marihuana

En el país se produce en la actualidad de manera legal flor seca de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, que se exporta con fines medicinales y científicos a países como Australia, Suiza y Alemania, que cuentan con apertura comercial para la planta. Pero, su expendio en el mercado interno no está permitido y la regulación existente no autoriza su venta al menudeo ni con fórmula médica.

El Tiempo tuvo acceso al borrador del decreto del gobierno de Gustavo Petro, emitido por el Ministerio de Justicia con el que que se abriría la puerta a la comercialización interna con fines terapéuticos.

Se conoce decreto para legalizar el cannabis psicoactivo

Según reveló el mismo medio, con este decreto se vendería el llamado “moño” de marihuana en las farmacias, para que los pacientes que presenten fórmula médica y que lo puedan comprar de forma legal.

El consumo seguiría siendo por vía inhalada, ya sea por combustión o sin combustión: fumada o vaporizada. Y sería recetado médicamente para tratar problemas de sueño, dolor, o enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central, como el párkinson o la esclerosis, en las que el cannabidiol tendría mayores efectos, indicó el mismo medio.

Desde el 2016, la Ley 1787 creó el primer marco jurídico con el que permitió el uso de derivados del cannabis en productos que cuentan con la certificación del Invima y prescripción médica.

“El uso terapéutico del cannabis ha despertado un interés creciente a nivel mundial, lo que ha propiciado la generación de evidencia científica sobre sus beneficios médicos. Este avance ha llevado a la implementación de regulaciones en diversos países, tanto en el ámbito científico como en el medicinal, lo cual ha permitido contar con información técnica sobre la eficacia y seguridad del uso terapéutico de la flor de la planta de cannabis en condiciones de salud específicas”, dicen las consideraciones del decreto conocido por dicho medio.