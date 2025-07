“Quieren que colombianos y venezolanos nos matemos”: Petro le contestó a Uribe que rechazó zona binacional

En la madrugada de este lunes, 28 de julio, el presidente Gustavo Petro le respondió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien señaló la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela como un “avance de creación de una Cuba grande”.

PUBLICIDAD

Uribe aseguró que “Petro, que nada le ha ayudado a esos departamentos, ahora se los quiere entregar a la tiranía de Maduro. Una tiranía que ha destruido las instituciones democráticas, republicanas de Venezuela. Una tiranía que ha destruido la empresa privada. Una tiranía que ha expulsado a 8 millones de venezolanos. Una tiranía que ha duplicado la pobreza".

También le puede interesar: Misteriosa muerte de joven periodista que cayó de un edificio luego de una discusión con su pareja

Rifirrafe entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe por zona binacional entre Colombia y Venezuela

Uribe también aseguró que "esa entrega que se va a hacer de tres departamentos a una tiranía, en una alianza que está llamada a no tener instituciones, a no tener reglas, a no tener justicia, a no tener vía de salida, como no tiene el comunismo que ha creado la tiranía de Maduro“.

Ante el mensaje publicado por el expresidente, Petro le respondió a través de su cuenta de X antes Twitter, en un mensaje en el que habló del nacimiento y la muerte de Bolívar, el amor y la libertad.

“Venezuela crio a Bolívar y Bolívar se hizo hombre libre en Colombia, y murió en Colombia cerca al mar Caribe, en una tierra bella que se llama Santa Marta, que fue la primera conquistada a sangre y espada y caballos. Pero los caballos no pudieron subir la sierra ni tampoco, las armaduras”, dice la primera parte.

En el texto, también aseguró que: “Hay espectros de la muerte, que quieren que esas historias desaparezcan y que colombianos y venezolanos nos matemos entre sí, como Caín y Abel, para condenar todas sus estirpes descendientes a los siglos de la soledad”.

PUBLICIDAD

¿Qué es la zona binacional que propine Petro con Venezuela?

La llegada de Gustavo Petro como presidente permitió reanudar la relación con Venezuela y en el marco de ese resurgimiento de las relaciones ambos gobiernos firmaron un memorando para crear una zona binacional, con el objetivo de impulsar las relaciones, e impulsar el comercio entre ambos países. La balanza comercial tiene un superávit para Colombia por US$339,9 millones, según conoció La República.

Una zona binacional permite que ambos países diseñen políticas que ayuden a potenciar sus las dinámicas comerciales, así como la cooperación en seguridad.