¿Se levanta el paro arrocero? Gremio espera confirmación del Gobierno y compromiso de las industrias

El paro arrocero que afecta a múltiples regiones del país continúa generando tensiones, aunque las más recientes negociaciones entre el Gobierno nacional y representantes del sector dejan ver una posible salida. Una resolución con compromisos clave estaría en camino, pero los agricultores insisten en que aún no hay condiciones para cesar los bloqueos.

Durante la jornada de negociaciones más reciente, se logró un acuerdo preliminar centrado en la fijación de un precio mínimo para el arroz paddy verde, uno de los puntos más importantes en la agenda del Comité Nacional de Paro Arrocero. Este avance, sin embargo, no garantiza el fin inmediato de las movilizaciones.

“No hay garantía todavía del precio que requiere el agricultor para llevar a cabo unos costos de producción y recuperar los costos que hasta el momento se tienen. Si el agricultor no tiene esas garantías, no se van a levantar las vías. No va a haber una desmovilización ni el bloqueo de las carreteras”, afirmó Carlos Rojas, representante del sector.

Pasos que faltan para destrabar la situación

Revisión del documento oficial: El Gobierno debe presentar este jueves, 24 de julio, el borrador de resolución a los voceros del paro. Solo si los líderes gremiales consideran que se incluyen los acuerdos pactados, se procederá a evaluar el levantamiento progresivo de los bloqueos.

Participación de las industrias: A pesar del consenso inicial, la aceptación de las industrias sigue siendo una condición pendiente. Sin su compromiso formal, no habrá desmovilización total.

Compensaciones para quienes quedaron fuera del acuerdo: En la próxima mesa técnica, programada también para este jueves, se abordará cómo compensar a los agricultores que no fueron incluidos en la resolución inicial.

Bloqueos continúan en regiones clave

La protesta ha afectado a departamentos estratégicos en la producción arrocera, como Tolima, Huila, Meta, Casanare, Arauca, Córdoba, Sucre, Cesar y los Santanderes. El gremio espera que antes del mediodía se logre una versión final del acta de compromiso, acompañada de la resolución ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para entonces tomar una decisión definitiva sobre las vías de hecho.

Aunque se vislumbra una salida, el levantamiento de los bloqueos depende ahora de un documento claro, vinculante y con el respaldo de todos los actores de la cadena arrocera.