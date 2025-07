Armando Benedetti sería el nuevo canciller de Colombia: el ministro de Justicia lo confirmó

Nuevamente el nombre de Armando Benedetti está sonando al rededor de un nuevo nombramiento en el Gobierno Petro, ya que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, filtró que será nombrado como nuevo canciller de Colombia. Con esto, Benedetti tendrá su sexto cargo distinto durante la presidencia de Gustavo Petro.

Aunque el nombramiento no se ha hecho oficial, el propio ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le confirmó a W Radio que el nombramiento de Armando Benedetti como nuevo canciller de Colombia es un tema de horas. Según informó, en cualquier momento el presidente confirmará el sexto cargo distinto de Benedetti en su Gobierno, ya que en medio de una respuesta se le escapó: “es que este proyecto que presenté el 20 de julio, en conjunto con el futuro canciller Armando Benedetti, está trabajado con mucha seriedad”.

La polémica sobre el supuesto nombramiento ha generado revuelo no solo por la figura de Benedetti, quien ha sido polémico desde la posesión del presidente Petro hasta hoy. A sus polémicas declaraciones y escándalos se le suma que quien sería el nuevo canciller de Colombia no tiene Visa americana y no habla inglés, ambos temas que deberían ser calves para el puesto.

Estos son los cargos de Armando Benedetti en el Gobierno Petro

Armando Benedetti fue una pieza clave en la campaña presidencial de Gustavo Petro y por eso, se presume, ha sido ampliamente recompensado durante el mandato de Petro. Esto se puede evidenciar ya que de llegar a la cancillería de Colombia, Benedetti acumularía su sexto cargo distinto en el Gobierno.

A continuación, conozca cuáles son los cargos que ha ocupado Armando Benedetti en el Gobierno Petro:

Embajador de Colombia en Venezuela Embajador de Colombia ante la FAO Asesor de la Presidencia de la República Jefe de despacho del Gobierno Ministro del Interior Canciller de Colombia (si se confirma el nombramiento)

Finalmente, en redes sociales varias personas han reaccionado en contra de este nombramiento y teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Benedetti en contra de Estados Unidos, se teme por lo que pueda llegar a hacer desde la Cancillería de Colombia.