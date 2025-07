Lina Garrido a Alfredo Saade: “Usted jamás podrá tener la oportunidad con tremendas mujeres como nosotras”

La representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina Garrido, reconocida por su constante y abierta oposición al Gobierno de Gustavo Petro, ha vuelto a ser el centro de atención en el panorama político. Su perfil cobró aún más relevancia tras su activa intervención durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, y en redes sociales, no cesa de cuestionar la gestión presidencial y la de sus funcionarios.

Recientemente, Garrido publicó un mensaje en su cuenta de X que incluía una fotografía junto a la senadora María Fernanda Cabal, otra destacada figura de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro. En su publicación, la legisladora lanzó un desafío directo al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al jefe de Despacho, Alfredo Saade. “¿Cuánto tiempo nos aguantan @alfredosaadev y @AABenedetti en el Ring? ¡Los atendemos cuando quieran!”, escribió, proponiendo un “enfrentamiento político” a los funcionarios del Ejecutivo.

La respuesta de Alfredo Saade a este mensaje inicial tomó un tono inusual e informal. Desde su propia cuenta de X, comentó: “La verdad! Me hizo sonrojar, hacía mucho rato no recibía propuestas como esta”.

“Usted es 110V, nosotras 440V”: La réplica de Garrido que elevó la tensión

Sin embargo, la representante Lina Garrido no se quedó atrás y replicó de inmediato, subiendo el tono del intercambio. Utilizando una contundente comparación, Garrido lanzó una crítica directa y personal a Saade, marcando las diferencias entre ellos.

“Usted es 110V. y nosotras somos 440V. Usted jamás podrá tener la oportunidad con tremendas mujeres como nosotras. Estoy segura que no aguanta; se le nota que hasta en eso es un fraude”, contestó la legisladora, profundizando el roce verbal en redes sociales.

Este cruce de mensajes no es un hecho aislado. Lina Garrido y Alfredo Saade ya habían protagonizado una discusión previa, cuando el jefe de Despacho cuestionó públicamente a Garrido por afirmar que el presidente Gustavo Petro “salió corriendo” tras la instalación del Congreso. En esa ocasión, Saade criticó la “escasez de academia e inteligencia” en las palabras de Garrido.

Garrido, fiel a su estilo, replicó a Saade con sarcasmo, haciendo alusión tanto a su función en la administración nacional como a las polémicas surgidas en torno al proceso de expedición de pasaportes. “Repita después de mí impostorcito, perdón pastorcito: “Soy el peón más débil de @petrogustavo; él lo sabe y por eso me puso a firmar todas las vueltas del tema de pasaportes. Soy el siguiente sacrificado en el oscuro gobierno de Petro, pero mi delirio de grandeza no me deja verlo”... ¡Que pecadito!“, aseveró. Incluso, finalizó su respuesta con una punzante pregunta: “¿De verdad que mando a poner tanques de guerra al lado del Palacio de Nariño para protegerse?...”.

Por su parte, Alfredo Saade también ha utilizado sus redes sociales para lanzar críticas a los sectores opositores, cuestionando su capacidad para debatir frente a las intervenciones del presidente Gustavo Petro y considerándolas carentes de fundamento. Saade ha dejado clara su lealtad y apoyo al mandatario, llegando incluso a expresar su disposición para respaldar una posible candidatura del presidente en los comicios de 2026: “Definitivamente haré todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026. Levántate”, comentó el funcionario. El constante intercambio de mensajes entre figuras políticas en redes sociales subraya la polarización y la intensidad del debate público en Colombia.