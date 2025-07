¿Quién es Lina María Garrido, la representante que le reclamó con firmeza al presidente Petro en el Congreso?

Durante la instalación de la cuarta y última legislatura del Congreso, uno de los momentos más comentados no fue el discurso del presidente Gustavo Petro, sino las réplicas de la oposición, especialmente la de Lina María Garrido, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical. La congresista, que representa al departamento de Arauca, tomó el micrófono con un tono directo y crítico que rápidamente generó reacciones tanto en el Congreso como en redes sociales.

“A diferencia de quienes están en esta réplica, yo voté por usted, así como 11 millones de colombianos, lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. Hoy, tres años después, no hay nada que mostrar, no hay un logro que mostrar. Usted traicionó a Colombia”, expresó durante su intervención.

Además de cuestionar el balance del Gobierno, la congresista mencionó el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la situación de seguridad en regiones como la suya.

“Señor Presidente, yo soy amenazada por el Eln y las disidencias de las Farc, y si esto me pasa a mí, imagínese lo que está viviendo el campesino, el comerciante y el ganadero, ese que usted no quiere ver. El secuestro, la extorsión y el homicidio se ha duplicado, así usted no lo quiera ver”, enfatizó.

En redes sociales, Lina Garrido mantuvo el tono crítico:

“Le di tan duro que tuvo que salir corriendo. ¡Cobarde!”, escribió en su cuenta de X (@LINAMARIAGARRI1).

¿Quién es Lina María Garrido?

Nacida en Arauca el 20 de marzo de 1987, es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, con especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político (Pontificia Universidad Javeriana) y en Gerencia Social (ESAP). Fue concejal del municipio de Arauca entre 2016 y 2019 y ha trabajado desde muy joven en procesos de liderazgo social.

Actualmente, integra la Comisión Sexta Constitucional Permanente y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, donde fue vicepresidenta en el periodo 2022–2023. También ha hecho parte de comisiones accidentales centradas en temas como la situación de la frontera colombo-venezolana y el seguimiento a proyectos de infraestructura vial en su departamento.

Con una trayectoria centrada en la defensa de los derechos regionales y la participación ciudadana, Lina Garrido ha consolidado una voz fuerte dentro de su partido, especialmente al representar las problemáticas del oriente del país. Su intervención el pasado 20 de julio marcó un momento clave en el inicio de la nueva legislatura.