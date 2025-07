Se agita el gabinete de Petro: las posibles salidas ministeriales y nuevos cargos de que ocuparían los actuales funcionarios

La política colombiana atraviesa un nuevo momento de reconfiguración tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre una inminente reestructuración ministerial. El mandatario confirmó el martes 15 de julio, durante un Consejo de Ministros, que se avecinan “cambios radicales” en su equipo de trabajo con el fin de fortalecer la implementación de su programa de Gobierno.

“Anuncio que voy a hacer cambios radicales, porque parece que me critican los cambios que yo he hecho en estos tres años, que son hartos; porque no encuentro el gabinete que cumpla el Programa de Gobierno, y el Programa de Gobierno es un mandato popular”, declaró el jefe de Estado, en una intervención pública que encendió las alarmas en varios despachos ministeriales.

Aunque el anuncio aún no ha sido acompañado por una lista oficial de nombres ni de carteras afectadas, diversas fuentes han apuntado a tres funcionarios que estarían en la mira para ser reemplazados:

Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud): su gestión ha generado inconformidad en la Casa de Nariño, especialmente por la ejecución del proyecto del Hospital San Juan de Dios, cuya demolición el presidente pidió evitar sin éxito aparente.

su gestión ha generado inconformidad en la Casa de Nariño, especialmente por la ejecución del proyecto del Hospital San Juan de Dios, cuya demolición el presidente pidió evitar sin éxito aparente. Carlos Rosero (Igualdad): enfrenta críticas por la baja ejecución de programas como Jóvenes en Paz y por conflictos internos dentro de su cartera.

enfrenta críticas por la baja ejecución de programas como Jóvenes en Paz y por conflictos internos dentro de su cartera. Lena Yanina Estrada (Ambiente): su salida sería impulsada por tensiones internas y presuntos incumplimientos con comunidades indígenas, según reportes periodísticos.

Contexto político y búsqueda de respaldo

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, el presidente estaría evaluando nuevos perfiles para cubrir las vacantes, con especial atención a garantizar el equilibrio de género que exige la legislación. La prioridad, según estas versiones, es rodearse de figuras que respalden firmemente sus iniciativas en el tramo final de su mandato.

Por su parte, La FM ha señalado que, tras el anuncio, se ha generado un clima de incertidumbre dentro del gabinete. Algunos funcionarios estarían acelerando la entrega de resultados en un intento por conservar sus cargos. Únicamente tres integrantes del actual equipo de Gobierno tendrían asegurada su continuidad: el jefe de gabinete, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y Armando Benedetti, quien incluso podría recibir una nueva asignación.

En su mensaje más contundente, Petro lanzó fuertes críticas hacia antiguos miembros del gabinete: “Tengo que decir aquí que muchos ministros y ministras me traicionaron a mí, traicionaron el mandato popular y están llevando los recursos al gran capital, engañados o no”.

A la espera de confirmaciones oficiales, este anuncio marca un nuevo punto de inflexión en la gestión del mandatario, quien parece decidido a cerrar filas con un equipo más afín a sus directrices y al rumbo político que ha trazado para el último año de su Gobierno.