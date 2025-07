Ministro de Defensa confirma refuerzo en la seguridad del alcalde Carlos Fernando Galán tras presunta amenaza

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, confirmó este martes que se han reforzado las medidas de seguridad del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de que se conociera una presunta amenaza en su contra. La alerta surgió tras la interceptación de una llamada entre un individuo conocido con el alias de Mono y un presunto miembro de una red de microtráfico en Bucaramanga, conversación que fue interpretada en principio como parte de un posible plan criminal.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Ladrón olvidó su celular en el lugar del robo y su víctima se vengó subiendo sus fotos íntimas a redes sociales

Aunque la Fiscalía General de la Nación más tarde aclaró que dicha comunicación no hace parte de un atentado articulado, sino que sería una broma entre expendedores de droga, el Ministerio de Defensa no ha bajado la guardia y anunció el fortalecimiento del esquema de protección del mandatario capitalino.

Ministro de Defensa: “Las garantías están dadas”

El ministro Pedro Sánchez aseguró que, tras el ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio, se activaron protocolos de verificación frente a posibles amenazas contra otros líderes políticos, entre ellos el alcalde Galán.

Le puede interesar: Fiscalía descartó el plan para atentar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijeron que fue una “broma”

“En este momento las garantías para el alcalde y para todos los que están participando en este proceso electoral que ya se avecina, están dadas”, afirmó el jefe de la cartera.

Además, señaló que se está trabajando en coordinación con la Fiscalía, la Policía Nacional y agencias de inteligencia, tanto nacionales como internacionales:

PUBLICIDAD

“Esta cartera va a articular toda la información de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación de la mano de la Policía Nacional. La otra es también articularla con la inteligencia que hacen nuestras comunidades articuladas, incluso, con apoyo que hemos pedido a los Estados Unidos, al Reino Unido y a Emiratos Árabes”, puntualizó.

Le puede interesar: “Conocí esa información hace varias semanas”: Galán confirma presunto plan para atentar contra su vida

Alcalde Galán: “Confío en las autoridades”

El alcalde Galán, por su parte, se pronunció en la noche del martes a través de sus redes sociales. Confirmó que tenía conocimiento de la posible amenaza desde hace varias semanas y manifestó su respaldo a las entidades encargadas de evaluar su veracidad.

“Sobre el tema del riesgo a mi seguridad, quiero manifestar públicamente que esta información se conocía desde hace varias semanas. Fue presentada tanto por la Fiscalía como por la Policía Nacional, que son las entidades responsables de evaluar su validez y determinar qué sustento tiene”, expresó el mandatario.

Agregó además que se mantiene en constante comunicación con las autoridades, atento a cualquier desarrollo en la investigación:

“Estoy en contacto permanente con la Fiscalía General de la Nación y con la Policía Nacional, y he estado al tanto de lo que ha venido ocurriendo. Justamente esta noche fue comunicada esa información por RCN Televisión, y seguiremos atentos al avance de las investigaciones”.

La Fiscalía aclara: no hay evidencia de un plan real

Pese a la preocupación inicial, la Fiscalía aseguró que la llamada interceptada no constituye una amenaza creíble y que no hay evidencia de una conspiración directa contra el alcalde. Según el ente investigador, se trató de una conversación informal entre microtraficantes y no guarda conexión alguna con el ataque sufrido por Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio.

Sin embargo, los organismos de seguridad continúan con las labores preventivas, teniendo en cuenta el contexto electoral y el clima de tensión que ha marcado los últimos meses.

A pesar de que la presunta amenaza contra Carlos Fernando Galán fue desestimada como una broma sin fundamento criminal, las autoridades han optado por mantener medidas de seguridad reforzadas. La coordinación entre Fiscalía, Policía e inteligencia nacional e internacional será clave para garantizar la protección de los líderes políticos y la estabilidad del proceso electoral que se avecina.