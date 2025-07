“Petro, usted fue elegido para cumplir la ley, no para alentar su violación”: Cabal ante el pedido de Petro de bloquear Cerrejón

Las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro con respecto a la exportación de carbón en Colombia y las principales empresas que se dedican a esta labor en La Guajira, han desatado una ola de críticas en contra del mandatario, principalmente porque le pidió a la comunidad Wayúu bloquear Cerrejón. Por esto, María Fernanda Cabal reaccionó y se fue en contra del mandatario, recordándole que fue elegido para hacer cumplir la ley.

A través de su cuenta de X, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático reaccionó ante la polémica solicitud de Petro a esta tradicional comunidad indígena. "Petro, no alimente sueños subversivos alentando bloqueos ilegales en el Cerrejón. Su deber es proteger el orden constitucional, no socavarlo. Usted fue elegido para cumplir la ley, no para alentar su violación", aseguró Cabal.

La reacción de Cabal viene de las polémicas declaraciones que realizó el presidente en contra de la industria carbonífera, esperando que la comunidad Wayúu bloquee Cerrejón con el fin de detener la exportación de carbón. Sumado a esto, el mandatario ordenó detener toda exportación de este mineral a Israel, con el fin de no apoyar el genocidio en Gaza.

Petro le ordenó a la ministra de Minas y Energía que “no debe salir una sola tonelada de carbón a Israel, de Colombia. Si no nos hacen caso, y entonces este gobierno es de mentiras y la Constitución de Colombia es de mentiras y se quieren extraviar. Solo para ganarse unos pesos le pido al pueblo suizo que bloquee a Greenpeace”.

Finlamente, el presidente Petro también ordenó que toda la infraestructura en La Guajira que se utilizaba para la exportación del carbón y que ya no se utiliza pase a manos de la comunidad. “El ferrocarril, el puerto en Valparaíso el ferrocarril entre Chiriguana y Santa Marta y la pista aérea internacional en Valparaíso se utilicen para la sociedad colombiana”, aseguró el mandatario.