“Fui al Congreso con ciencia y datos y me respondieron con insultos y brutalidad”: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro vivió una jornada de 20 julio bastante agitada, además de su apretada agenda que inició en Santa Marta donde acompañó el tradicional desfile militar, el mandatario se dirigió al Congreso de la República con el objetivo de la instalación del último periodo de sesiones ordinarias del Legislativo.

Allí Petro dio un repaso de lo que ha sido su gestión en tres años de gobierno, destacando sus logros en materia económica y social; sin embargo, la réplica por parte de la oposición estuvo a cargo de la Representante a la Cámara Lina María Garrido, del Partido Cambio Radical.

Allí la parlamentaria le subió el tono a sus palabras y criticó la labor del jefe de Estado, por lo que se viralizó su discurso.

“A diferencia de quienes están en esta réplica, yo voté por usted, así como 11 millones de colombianos, lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. Hoy, tres años después, no hay nada que mostrar, no hay un logro que mostrar. Usted traicionó a Colombia”, expresó durante su intervención.

Petro en sus redes sociales, respondió:

“Fui al Congreso de la República con ciencia y datos y me respondieron con insultos, grosería y brutalidad”.

A lo que la congresista Garrido contestó:

“Le di tan duro que tuvo que salir corriendo. !Cobarde!”.

Discurso de Petro en la instalación del Congreso

En sus palabras, el mandatario aseguró que en el Congreso ya no se discute sobre “cómo caen 6.402 jóvenes bajo las balas oficiales solo para presentar cifras mentirosas de seguridad” ni de los nexos “entre los poderes estatales, la Fiscalía, el poder judicial o político en el Congreso o Ejecutivo, peor cosa, con los paramilitares narcotraficantes”.

Por el contrario, se discuten otras cosas que, según destacó, marcan una diferencia.

“Miren ustedes la diferencia. El Congreso de Colombia hoy discute de la reforma laboral, independiente a las posiciones políticas, amigos y amigas congresistas, aquí lo que ha habido es debate y ya no sobre el crimen, ya no sobre la muerte, sino sobre las reformas necesarias que necesita este país para ser una gran nación”, aseguró.

Reiteró que “ahora debatimos sobre los problemas del pueblo y eso sí se llama democracia. A ninguno perseguimos, nos derrotan aquí, una y otra vez, y a veces triunfamos”.

Recordó que su experiencia en su paso por el Legislativo muestra una diferencia frente a lo que se vive hoy y aseguró que “ya estamos en el tercer año de mi gobierno, no está el 30 % de los senadores presos. Diferencia sustancial, si es que queremos hablar de democracia”.

Manifestó que una tercera parte del Senado “por obra de una Corte Suprema de Justicia histórica, fue a parar a la cárcel y algunos aún están presos” y recalcó que “a mí no me gusta la prisión ni la cárcel, la viví yo mismo como rebelde. Me gusta la verdad y hay quienes tiemblan. No deberían temblar”.

Explicó que “por la verdad no se puede temblar si la conciencia es clara y transparente. Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa”.

Por esta razón, sustentó que la lucha contra la impunidad implica pensar más en la verdad que en el castigo, porque, a su juicio, “pensar en el castigo solo es pura y simple venganza”.