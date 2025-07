Petro dijo que recuperó la industria en Antioquia y generó ola de reacciones

En medio del discurso en la instalación del Congreso este domingo, 20 de julio, el presidente Gustavo Petro, en un extenso discurso aseguró que el departamento que mayor crecimiento ha tenido durante su gobierno es Antioquia. De inmediato se desataron reacciones tanto dentro del recinto como a través de las redes sociales.

“Aun así estamos creciendo, 3,7% del crecimiento de la industria y saben cuál es el departamento que más crece en la industria colombiana: Antioquia”, dijo el mandatario.

Petro que Antioquia es el departamento que más a crecido en su gobierno

“Y saben por qué crece la industria antioqueña como en ninguna otra parte del país (...) puede ser la tasa más alta de su historia, porque crecen las confecciones, porque yo logré perseguir al mayor contrabandista de Colombia que tenía profundos nexos con políticos de todas partes del país, incluido un político antioqueño muy famoso, que llenaban esto de contrabando; porque voy a bajar aranceles a los insumos de las confecciones, porque entregamos créditos a las asociaciones de madres confeccionistas en Antioquia, porque hemos logrado una política de subsidio a la industria urbana del microempresario”, aseguró.

Las redes sociales explotaron con mensajes de todo tipo, rechazando que el progreso del departamento sea por decisiones del gobierno.

"Petro hipócrita, #Antioquia no crece gracias a usted, lo hace a pesar de usted; que todos los días estigmatiza, ataca y ha querido parar su desarrollo. Crece gracias a que tiene dirigentes como su gobernador @AndresJRendonC y @FicoGutierrez“, ”Antioquia no le debe nada a este mal gobierno“, “El aportante de la campaña de Petro? Nop, Antioquia crece porque tiene gobernador y alcalde eficientes", “Antioquia es el departamento con mayor crecimiento industrial A PESAR DE PETRO, porque no nos ha ayudado en nada. No se dejen engañar” y "Antioquia es lo que es gracias a su gente berraca, no a Gustavo Petro".