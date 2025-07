“La democracia no florece con la obediencia ciega”: Efraín Cepeda en la instalación del Congreso

Este domingo, 20 de julio, Día de la Independencia, en el marco de la instalación del Congreso, Efraín Cepeda, durante su discurso de despedida de la presidencia del Senado pronunció un extenso discurso en el que hizo una defensa de la independencia del poder.

Durante la clausura de la legislatura, el presidente saliente, aseguró que no fue ‘una más por la magnitud de los debates (...) nos exigió más que el cumplimiento del deber normativo, nos obligó a ser guardianes del orden democrático“.

Discurso de despedida de Efraín Cepeda

Aseguró que además de sus funciones “tuvimos que levantar la voz en estridencia pero con firmeza para recordar a la nación que el Congreso no es una institución decorativa, es uno de los tres pilares que sostienen la arquitectura de republicana. Es el lugar donde todas las voces tienen derecho a exigir. Es el escenario de la pluralidad”.

Además, dijo que en el recinto conviven ideas contrarias, ideas opuestas sobre el país, “la democracia no se nutre del aplauso unánime, sino de la controversia razonada, no florece con la obediencia ciega, sino con la deliberación libre”.

“Defendimos la autonomía del Congreso frente a una cultura política, que a veces confunde disenso con la traición y la crítica con el odio. Debatir no es un acto hostil, cuestionar no es sabotear, oponerse no es obstruir. La política democrática no es la imposición de la voluntad, sino la construcción de acuerdos entre voluntades diversas. Cuando el poder no entiende esto, cae en la tentación de anular al contradictor y cuando esto ocurre ya no estamos ante un gobierno democrático, sino ante una voluntad absolutista”, dijo el presidente saliente.

“Quiero terminar con un llamado, no solo político sino moral. A todos los congresistas más allá de sus posiciones ideológicas, más allá de sus trincheras partidistas, recordemos que el mandato que recibimos fue para defender la diversidad del pueblo colombiano”, agregó.

Finalmente, se refirió al proyecto de la Paz Total, diciendo: “confundir paz con impunidad no es solo un error que estimula al delincuente y debilita la confianza en la justicia”.