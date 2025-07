“Esta bipolaridad nos jode”: Claudia López habló del caso de Epa Colombia y la pena que paga

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y ahora precandidata presidencial, en medio de una entrevista en una emisora se pronunció sobre el caso de Daneidy Barrera Rojas, más conocida Epa Colombia, quien está pagando una condena de 5 años y 2 meses, tras haberse declarado culpable por recomendación de su abogado, lo que para la justicia es determinante.

Hace unos meses, la periodista y abogada, Violeta Mejía, analizó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y encontró lo que sucedió en el caso y los graves delitos que ella misma aceptó durante las audiencias.

“Inicialmente se declara inocente y después la asesora su abogado y le dice, ‘Allánese a cargos’ Es decir, acéptelos. Aceptó los tres. Ahí está el error“, explicó la abogada.

Además dijo que en el 2020 un juez en segunda instancia la absuelve del delito más grave, que es el de instigación con fines terroristas, ya que consideró que Epa Colombia lo hacía para generar likes e incrementar sus ingresos y no para instigar a la gente a hacer lo mismo.

Claudia López aseguró que Epa Colombia está pagando la condena que le tocó

“Yo por Epa Colombia tengo sentimientos encontrados, yo creo. Me parece una vieja berraca, valiosa, echada pa’lante, que cometió un error. Que se las dio, en esa modita que para ser influencer, pues, hay que ser destructivo, violento y le pareció gran idea coger a martillazos a TransMilenio y joderlo, que es nuestro patrimonio", dijo López en la primera parte del video.

Luego aseguró que cada vez que alguien daña una estación de TransMilenio, un bus del SITP o un semáforo, “quedamos jodidos nosotros”, porque con los impuestos toca volver a arreglar todo.

“Ella era una mujer muy joven que para destacarse, lo hizo de una manera equivocada. Hoy, tengo que reconocer, me duele mucho porque es mamá de una chiquita, es emprendedora y tener que terminar en una cárcel y hacer el sacrificio de no ver a su bebé, no me alegra”, agregó.

Ante la pregunta de si le pareció exagerada la condena, fue contundente al decir que “le pusieron le pena que dice. Es que es en eso que no podemos caer. ‘!Cójalo, cójalo, cójalo¡ Suéltelo, suéltelo, suéltelo’. No, no, no, esta bipolaridad nos jode“.

Aseguró que nadie la está metiendo en cadena perpetua, que son unos meses y que respeta el coraje que tuvo para admitir que se equivocó, porque este caso es un ejemplo para el resto de jóvenes, “no hay que dañar a nadie ni a nada”.