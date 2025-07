“Es la primera vez”: Aseguran que Petro estaría congelando los ascensos de más de 600 policías

En las últimas horas se conoció una investigación de la revista Semana, en la que aseguran que por primera vez en la historia del país, un presidente de la República congela ascensos en la Policía Nacional. En este caso se trata de una acción que le endilgan al presidente Gustavo Petro y que estaría afectando a 600 uniformados entre los que hay tenientes, capitanes, mayores y tenientes coroneles.

PUBLICIDAD

“Es la primera vez en la historia que un presidente no firma a tiempo los ascensos de la Policía”, le dijo a la revista un alto mando que debe responder los reclamos de sus subalternos.

También le puede interesar: Aseguran que Epa Colombia estaría nuevamente embarazada

Investigación revelaría que Petro estaría congelando ascensos de miembros de la Policía

Aseguran que todos completaron los requerimientos y esperaban que el primero de junio el presidente, máximo jefe de las Fuerzas Militares, diera el visto bueno a los decretos que dan vía libre a las promociones de los cargos, pero ya ha pasado más de un mes y no sucede.

Serían más de 600 policías que están a la espera de la firma de Petro para asumir las nuevas funciones, lo que afecta tanto su situación económica y moral, como en la estabilidad del mando.

“Hemos preguntado y nadie dice nada, solo hemos tenido rumores e hipótesis, como que al presidente le molestan algunos nombres y que la Dirección de Inteligencia está haciendo más verificaciones, respondiendo a las supuestas dudas del presidente”, le dijo a la revista uno de los oficiales que espera la firma.

Además, encargados dentro del proceso le aseguraron a dicho medio que “al presidente se le entregaron los decretos; él anda por todo el país y no se ha sentado a revisarlos. La verdad es que se trata de una negligencia. Mientras no esté la firma, no se puede hacer la ceremonia de los ascensos ni oficializarlos como tal”.

En la lista que aún están a la espera de la firma del mandatario están: 180 mayores, 240 capitanes, 140 tenientes y más de 100 subtenientes.