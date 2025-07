“A mí no me amenaza un extranjero”: Petro por exigencia que le hacen de rectificación

El grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, fue blanco de varios comentarios del presidente Gustavo Petro en su alocución del martes pasado, el mandatario calificó de “criminal y cómplice de delitos de lesa humanidad” al empresario español Joseba Grajales, a quien acusó de haber recibido dinero de la salud.

En entrevista con El Tiempo, Riveros como apoderado de Keralty, se refirió a las denuncias que interpuso contra el mandatario.

Petro reaccionó a las denuncias que le interpondría el representante de Keralty

A través de su cuenta oficial el presidente publicó un mensaje en el que dijo que: "A mi no me amenaza un extranjero. Usaré todos los medios que me da la ley y el derecho internacional para que, en Colombia, capitales extranjeros no amenacen la salud de los colombianos, la Patria y la persona del presidente de la República".

Luego agregó que: “Quienes evaden nuestra ley y rompen l

a clausula de no comerciar con regímenes genocidas recibirán nuestra respuesta legal. Primero muerto que volver a ser esclavizado o colonizado. Nosotros no nos arrodillamos”.

Los usuarios de internet se pronunciaron ante la publicación de presidente diciendo que: "Sábado, medio día y ya empezaron las amenazas. El viaje a Haití seguramente no le sentó muy bien a @petrogustavo. Mañana será un espectáculo vergonzoso. Pobre Colombia", “Petro es un peligro para la sociedad colombiana”, “Presidente la gente se está muriendo esperando los medicamentos no sea indolente”, “‘Si ordenan rectificar al presidente Gustavo Petro y no lo hace…' Reconoce que no cumpliría una orden judicial y se victimiza" y “¿Extranjero?, no se supone que todos somos ciudadanos del mundo con el derecho a desplazarnos y opinar sobre lo que pasa en, cualquier parte?“.