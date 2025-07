“No levantaremos bloqueos para dialogar”: paro arrocero se endurece y arrastra a Colombia

La situación de los productores de arroz es crítica. Las exigencias del sector, articuladas por el movimiento Dignidad Arrocera, se centran en el cumplimiento de acuerdos previos con el Ejecutivo y en la necesidad de establecer condiciones dignas frente a la competencia de productos extranjeros. Sin embargo, el panorama de negociación es sombrío.

Óscar Gutiérrez, líder de Dignidad Agropecuaria y delegado en las frustradas negociaciones, fue enfático en entrevista con Mañanas Blu al asegurar que no existen las condiciones para levantar los bloqueos viales si no hay un compromiso real por parte del Gobierno Nacional. “No existe esa posibilidad, porque ¿cómo vamos nosotros en las condiciones en que estamos a decirle a los arroceros que se levanten de las carreteras? Ellos nos lo han dicho: no nos vamos hasta que no haya una negociación seria”, afirmó Gutiérrez, dejando clara la inamovible posición del gremio.

El fracaso de la mesa en Bogotá: Ausencia ministerial y “un incumplimiento sistemático”

La crisis se agudizó el pasado miércoles, cuando la mesa de diálogo instalada en Bogotá, que reunía a 22 delegados del comité negociador del paro con representantes del Gobierno, terminó sin acuerdos. La expectativa de los arroceros era que asistieran las ministras de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Comercio, Diana Morales. No obstante, la ausencia de ambas funcionarias generó el rotundo rechazo de los productores, quienes decidieron abandonar la mesa y regresar a sus regiones.

Gutiérrez explicó la indignación: “Teníamos todo absolutamente acordado con el Ministerio. Están los chats, están las respuestas, está todo perfectamente documentado. Pero nos salieron con algo distinto y decidimos regresar”. El representante de los arroceros fue categórico al señalar que este no es un incidente aislado, sino que el Ejecutivo ha incumplido sistemáticamente sus compromisos, citando como ejemplo el paro de marzo pasado, que culminó con promesas de apoyo a la comercialización que, según él, nunca se materializaron.

Negociación condicionada: El Gobierno exige el fin de los bloqueos

Mientras tanto, desde el Ejecutivo, la postura es clara: no habrá diálogo de alto nivel si no se levantan los bloqueos viales. Esta condición ha sido considerada inaceptable por el gremio arrocero, que siente que es el Gobierno quien ha incumplido primero, perdiendo así la autoridad moral para imponer condiciones.

“No es posible que se pretenda que la gente se levante sin ninguna solución concreta. Eso ya se intentó, se hicieron 28 reuniones y no pasó nada. Esta no es una acción caprichosa, es la reacción a un incumplimiento sistemático”, indicó el vocero gremial, dejando entrever la profunda frustración y desconfianza acumulada en el sector.

¿Plataforma política o defensa gremial? La respuesta de Dignidad Arrocera

Ante las críticas que sugieren que Dignidad Agropecuaria podría ser una plataforma política afín al exsenador Jorge Enrique Robledo, Óscar Gutiérrez respondió tajantemente. "Eso es una calumnia. Tenemos independencia frente a partidos, gobiernos y centros de poder extranjero. Aquí hay gente de todas las filiaciones políticas, pero la causa es gremial: defender la producción agropecuaria nacional", enfatizó. Recordó que Dignidad Agropecuaria es una organización con más de 12 años de existencia,

Inconformidad que se extiende: Otros sectores agrícolas al borde del colapso

La crisis del sector arrocero no es un hecho aislado. Durante la entrevista, Gutiérrez reveló que otras ramas del sector agropecuario también están al borde del colapso. Mencionó la inminente reunión nacional de papicultores en Villa Pinzón, Cundinamarca, el próximo 21 de julio, para analizar la profunda crisis que atraviesa su sector.

“Hay contrabando de papa desde Ecuador, igual que de arroz. También importamos leche de Bolivia. Esto es insostenible. Le hemos propuesto al Gobierno soluciones concretas, como que las importaciones se hagan solo por vía marítima, pero no hay voluntad”, denunció el líder gremial, pintando un panorama desolador para la seguridad alimentaria en Colombia y la sostenibilidad de sus productores.