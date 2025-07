“Me queda el corazón”: Juanfer Quintero se despidió de América de Cali con cariñoso mensaje antes de jugar en River

Después de una novela y varios comentarios de forma no oficial, América de Cali ya hizo formal la salida de Juan Fernando Quintero, el jugador que será parte por tercera vez en su vida competitiva del River Plate. Aunque el mensaje de América fue catalogado como seco, porque al parecer el término del contrato no se dio en buenas condiciones, el medio campo les dedico un especial mensaje agradeciendo.

En el mensaje, Juan Fernando le dedicó unas especiales palabras a los hinchas, dejando ver que pese a las condiciones de su salida, no existe molestia con la hinchada e incluso dejó ver su agradecimiento: “Hola amigos... quiero agradecerles de corazón a toda la ciudad de Cali y en especial a la hincha del América de Cali. me recibieron muy bien y me dieron mucho cariño en un momento difícil de mi vida. Hoy me toca despedirme de todos ustedes”, afirmó el jugador.

“Vivimos momentos de alegría juntos y también varias tristezas, pero algo me queda en mi corazón, y es el amor que ustedes le trasmiten al equipo, fuera mucho o poco dentro del campo se sentía. A veces no entendemos las cosas del futbol o lo que pasa detrás de un partido”, terminó de despedirse dando pistas del panorama.