Abelardo De la Espriella dice que Álvaro Uribe es el Messi de la política y que puede ser vicepresidente

Este miércoles 16 de julio el abogado Abelardo De La Espriella realizó la inscripción de su candidatura ante la Registraduría para tener el aval para recolectar firmas que respalden su aspiración a la presidencia de Colombia. El precandidato ha puesto sobre la mesa el regreso a la política del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ha dicho que es el Messi de la política.

De La Espriella recordó en un discurso que en el 2019 había prometido que solamente se metería en la política en un caso extremo y aseguró que la actual situación del país generó ese ambiente.

“Álvaro Uribe es el Messi de la política y está en la banca”: De La Espriella

En diálogo con Blu Radio, el hoy precandidato presidencial se refirió a la posibilidad de que el expresidente vuelva a la política y dijo que “mal haría yo como abogado de formación que soy, en proponer algo que es inviable desde el punto de vista legal y constitucional. Es perfectamente viable”.

Luego aseguró que las inhabilidades son ”expresas, taxativas y no se pueden aplicar por analogías, en consecuencia el presidente Uribe puede ser vicepresidente. Y, lo propuse yo. Se lo he dicho ‘comandante usted sería una gran fórmula, porque usted es el Messi de la política. No tiene sentido que tengamos al jugador más importante de la política colombiana, de todos los tiempos, en la banca’“.

De La Espriella asegura que el expresidente nunca le ha dicho que no, que siempre sonríe y le contesta diciendo “hombre, bendito Dios”, por lo que considera que no es una idea que le disguste.

Luego aseguró que está conformando el “Ejército de demócratas más importante para defender a la patria”.