“Rateros”: Petro arremetió contra los dueños de los medios de comunicación; los culpó por fallas de las EPS

El presidente Gustavo Petro se volvió a tomar los canales de televisión privados y públicos para realizar una alocución presidencial en la que presentó un informe de la Contraloría, respecto al funcionamiento y finanzas de las EPS en el país. En medio de sus palabras a los colombianos, el mandatario aprovechó para mandarle un contundente mensaje a los dueños de los medios de comunicación, a quienes tildó de “rateros” y de desinformar respecto a este tema.

PUBLICIDAD

Petro inició su discurso en la noche de este martes 15 de julio, mostrando su inconformismo por la negativa de algunos medios de transmitir los Consejos de Ministro, avalándose en la Constitución para que estos encuentros sean masificados para toda la ciudadanía; dejando varias frases con las que añadió su desacuerdo con el actuar de los presidentes de los canales, periódicos, revistas, entre otros.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “Yo fui diez veces mejor alcalde que Petro”: Enrique Peñalosa

“Buenas noches, ciudadanos y ciudadanos de Colombia y grancolombianos que siempre hemos sido. (...) Invitó a quienes me escuchan a seguir el Consejo de Ministros en los canales públicos porque nos censuraron, cuando la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo funciona el Gobierno, sin mentiras. El dueño de los canales que hacen uso del espectro son los privados, contratistas del Gobierno; pero el espectro sobre el cual se hacen las emisiones es del pueblo colombiano y no puede haber una expropiación del pueblo”, afirmó Petro.

“Critican las expropiaciones para el pueblo cuando se trata de bienes privados de poderosos, per ahí si se callan cuando hacen expropiaciones de cosas propias del pueblo; a esos grandes capitales que han condenado a Colombia a una de las mayores desigualdades, condenando a que no se cumpla la Constitución de 1991, condenándonos a una violencia extrema. (...) Mostramos estos cuadros porque la prensa del gran capital, con mucho poder informativo, aquí ha cometido las mayores atrocidades, respecto al derecho de la información de los colombianos. Es salvaje lo que han hecho, cogieron el informe de la Contraloría y lo volvieron al revés. (...) Los han engañado, como si fuéramos un rebaño, como si no tuviéramos malicia indígena, viendo como se roban la salud. (...) Algunos dueños de estos medios son dueños, los rateros. (...) Se ha vulnerado el derecho a la salud y la vida”, añadió.

Noticia en desarrollo...