“Yo fui diez veces mejor alcalde que Petro”: Enrique Peñalosa

Entiendo que no se lanzará como precandidato presidencial por firmas, ¿buscará el aval de un partido?

PUBLICIDAD

Yo estoy lanzado. No es por firmas. Creo que lo que tiene que haber en esta ocasión es una gran unión. Se trata de recuperar a Colombia. El país está en la peor crisis desde que yo tengo memoria, enfrentando unas amenazas gigantescas. Se trata de que todos los que compartimos unos principios fundamentales nos unamos. Hay que sumar partidos de un lado y del otro. Creo que una serie de partidos van a hacer una consulta en marzo. Incluso, previo a esa consulta debería haber un esquema de preselección mediante una encuesta a comienzos de diciembre.

(Lea también: “No se pongan creativos”: el duro mensaje de Benedetti al Banco de la República por la reforma pensional).

Pero, ¿cuáles serían esos partidos con los cuales usted buscaría el aval?

Hay un grupo de partidos que está (centrado) en un gran aval que son el Liberal, el Conservador, La U, Nuevo Liberalismo, eventualmente Cambio Radical para comenzar. Por otro lado, está el grupo que llaman Alba, en el que están Colombia Justa Libres, la Liga Anticorrupción y otros.

Por otro lado, está un grupo de exgobernadores y exalcaldes del pasado período. Y yo quisiera que personas como Vicky Dávila y Sergio Fajardo entraran en el mismo grupo.

A raíz de un comunicado que publicó uno de sus hijos, empezó a sonar el nombre del expresidente Álvaro Uribe como candidato vicepresidencial. Por supuesto, esa posibilidad está supeditada a un debate jurídico. ¿Pero usted lo consideraría para ser su fórmula?

PUBLICIDAD

No.

¿Lo descarta por completo?

Yo respeto al presidente Uribe. Creo que hizo un trabajo valioso por Colombia y, además, no creo en su culpabilidad por las cosas por las que lo están acusando. Pero no creo que sea el momento de tener a Álvaro Uribe porque por X o Y razón es demasiado polarizante en este momento. Necesitamos más… Hay gente muy valiosa, como Miguel Uribe. Él perfectamente podría recuperarse y ser un excelente presidente.

¿Siente que la figura del expresidente Uribe podría generar resistencia en algunos sectores y limitar su éxito electoral?

Sí.

Usted ha sido muy crítico con el presidente Gustavo Petro. ¿Cuáles cree que son los principales errores que se han cometido en este período?

Ha desbaratado el sistema de salud. Ha permitido un crecimiento enorme del crimen organizado en Colombia, que se ha tomado áreas más grandes del país. Han aumentado de manera enorme los cultivos de coca, la extorsión. Pero yo le haría un resumen más global. Aquí lo que hay es una diferencia de fondo. El presidente (Petro) tiene una concepción de 1960, estatizante. En eso hasta yo lo respeto porque es coherente. En su libro él dice que la privatización es incompatible con la democracia. Y yo creo que el comunismo fracasó. En Alemania del Este, en China. Fracasó en todas partes. Pero él como que no ha caído en cuenta.

¿Hay algún acierto que usted destaque de estos tres años en los que ha estado gobernando Petro?

Siempre que él hace algo bueno yo lo destaco. Hubo una discusión este fin de semana en donde la revista Semana atacaba a Petro porque había reducido el presupuesto militar y demás. Petro salió a decir que todo era mentira, que él había aumentado los sueldos de los soldados y les estaba prestando un salario mínimo y demás. Salió mucha gente a atacarlo y yo dije: “No, Petro tiene toda la razón. Está diciendo la verdad. Él sí aumentó el sueldo de los soldados. Y eso es algo muy valioso”.

Y he dicho cosas impopulares. Por ejemplo, cuando Petro reajustó el precio de la gasolina lo atacó todo el mundo y yo salí a defenderlo. Eso era lo correcto y era lo que había que hacer. Entonces, si él hace algo bueno, yo soy el primero en elogiarlo. A mí lo que me importa es que Colombia funcione y que la gente viva mejor.

Lo que yo sí creo es que yo soy mucho mejor trabajando por el país que Petro. Fui diez veces mejor alcalde que Petro. Modestia aparte. ¿Por qué? Primero que todo porque yo no soy un genio intergaláctico como Petro. Entonces, como no soy tan inteligente, lo que yo hago es conseguir gente mucho más inteligente que yo, que sabe mucho de los temas, armar un equipo y lograr resultados.

El presidente Petro ha impulsado una reforma laboral que ya fue aprobada. ¿A usted le gusta esa ley?

No, pero además por lo siguiente: es que aquí ha habido muchas mentiras. ¿Por qué la gente se opone a la reforma laboral? Petro dice una cantidad de mentiras. No son las grandes empresas las que se oponen, las que se ven afectadas por la reforma laboral. Todas las grandes empresas pagan mucho más que el salario mínimo.

No necesariamente…

Bueno, pero casi todas. A ellas no les afecta en lo más mínimo. Las grandes empresas no son las del tema. Aquí lo que pasa es que el 80 % de las empresas son microempresas o pequeñas empresas. 60 % de las empresas en Colombia son microempresas de menos de 10 empleados. Esas son las cifras. En el gobierno Petro han aumentado los trabajadores informales, más de medio millón se han vuelto informales. Ha aumentado el empleo, pero con trabajadores informales. Entonces nosotros tenemos que 65 % de los trabajadores en Colombia son informales y casi la mitad gana menos que el salario mínimo. Obviamente, hay que pagarles todo lo posible a los trabajadores. Eso es lo que todos queremos. La pregunta es cómo.

¿Usted echaría para atrás algunos de los cambios que trajo la reforma laboral?

No, eso ya quedó así. Pero la pregunta es cómo es que vamos a hacer que la gente gane más. Yo lo que le pregunto es por qué la gente gana más en España, ¿porque hay una reforma laboral de esas? ¿Porque hay leyes así? Es que no son las leyes laborales las que hacen que la gente gane más. Eso es una gran mentira. Lo que la gente tiene que entender es que se gana más porque hay más inversión privada, entonces la sociedad produce más.

En Estados Unidos o en España muchos de los emigrantes colombianos que van a esos países son informales. No están cubiertos por ninguna ley. Son ilegales. ¿Y por qué ganan mucho más? ¿Por qué?

Son dinámicas laborales muy distintas…

No, no son muy distintas. Hay que entender por qué la gente gana más. Lo que nos importa, a mí lo que me importa... yo sí que he peleado por los pobres toda mi vida. Yo fui el que les hice los sistemas de transporte a los ciudadanos de menores recursos acá, que les ahorra tiempo, no fue Petro. No fue ningún petrista. Fui yo el que le dio prioridad al transporte público sobre los carros. Fui yo el que hizo vivienda para 500.000 personas, Petro no hizo ni una. A mí nadie me va a dar lecciones de igualdad y menos Petro.

Aquí la pregunta es cómo mejoramos los ingresos y los salarios. Es muy interesante el ejemplo de los ilegales en Estados Unidos, porque explica que la gente gana más cuando hay más demanda de trabajadores. Aquí lo que tenemos que hacer es crear condiciones y lo que importa para el próximo gobierno no es discutir sobre la reforma laboral, sino cómo vamos a hacer para que Colombia se desarrolle.