“No sean vagabundos”: Petro al Congreso de la República por no aprobar la ley de financiamiento

“Si el Senado, el Congreso, no aprueba una ley de financiamiento que deben pagar los ricos más ricos de Colombia, porque ellos son los que se han llevado este dinero, todos van a decrecer en el 2030″, manifestó este martes en su alocución al país.

El jefe de Estado se preguntó: que “si todos decrecen, aumentando las necesidades de Colombia, ¿Qué paz vamos a tener? ¿Qué país vamos a tener?“.

Su advertencia la lanzó durante el Consejo de ministros que siguió a su alocución para todos a los colombianos, donde expresó que “nos piden que demos más plata; no sean vagabundos, hombre. El Estado va a quebrar si el Senado no aprueba una ley de financiamiento”.

Recordó que “nosotros dijimos en campaña que estamos es para decretar la vida inmensa de Colombia, el país de la belleza. Y aquí estamos demostrándolo”.

Pidió al legislativo que “piense en los colombianos”, y manifestó que “el Estado va a quebrar, todas las cifras lo dicen. Y si nos hundimos en la barbarie y en la violencia no será en este gobierno, sino después”.

Petro anuncia cambios en su gabinete

El primer mandatario de la Nación hizo el anuncio este martes al iniciar el Consejo de Ministros televisado, en el que se manifestó preocupado porque hay ministros que no conocen su programa de Gobierno.

“Anuncio que voy a hacer cambios radicales, porque parece que me critican los cambios que yo he hecho en estos tres años, que son hartos; porque no encuentro el gabinete que cumpla el Programa de Gobierno, y el Programa de Gobierno es un mandato popular”, afirmó.

En el mismo contexto, el jefe de Estado recalcó que “ministros y ministras han pasado por aquí sin saber cuál es el Programa de Gobierno; y yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el Programa de Gobierno y no lo aplique, de cualquier color de piel, de sector político o lo que sea”.

Asimismo, enfatizó que su Gobierno no va a permitir que se burlen del pueblo que lo eligió Presidente de la República y que “votó por unos objetivos”.