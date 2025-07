Misterio en San Andrés: Las dos reservas, el mal olor y una fumigación, claves en la muerte de familia bogotana

La muerte de Viviana Andrea Canro Zuluaga, su esposo Tito Nelson Martínez Hernández y su hijo de cuatro años, Kevin, ha conmocionado al país. Los cuerpos de la familia, oriunda de Bogotá, fueron hallados sin vida en la habitación de un hotel en la isla de San Andrés. Antes de su deceso, Viviana Andrea envió un audio desgarrador a su hija mayor, Mayerli Andrea Canro, con las palabras: “Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás. No, no sé qué hacer”, un mensaje que ahora es pieza clave en la investigación.

La familia había viajado para celebrar el Día del Padre y el cumpleaños de la abuela materna. Los padres de Viviana, Orlando Canro y su esposa, quienes los acompañaban, fueron hallados en un cuarto cercano, sin afectaciones. El coronel James Totena Girón, comandante de la Policía de San Andrés, confirmó a Noticias Caracol que la inspección inicial “evidencia en primera instancia que no hay interferencia de terceros ni situaciones que evidencien violencia por parte o en los cuerpos de las personas”, apuntando las hipótesis a una presunta intoxicación.

El rompecabezas hotelero: Dos reservas y un cambio de versión

Uno de los puntos de confusión iniciales fue la ubicación exacta de la tragedia. Reportes preliminares indicaban el Hotel Portobelo Convention. Sin embargo, Mayerli Andrea Canro, hija de las víctimas, contradijo esta versión. Según ella, la familia se hospedó primero en el Hotel Toné 2, ubicado frente a la playa Bahía Sardina. “La información que están dando no es exacta, no es así, no fue en el Portobelo. [...] no fue en el que los encontraron a ellos, fue en el Toné 2”, declaró. Su padre, Orlando Canro, corroboró esta versión, afirmando que los hechos ocurrieron en el Toné, y que él se trasladó al Portobelo después.

De acuerdo con investigaciones periodísticas se confirmó que ambos establecimientos, Hotel Toné 2 y Hotel Portobelo Convention, pertenecen a la cadena colombiana On Vacation. El Hotel Portobelo emitió un comunicado aclarando que su sistema registra dos reservas a nombre de Viviana: una en marzo de 2025 para los abuelos en el Hotel Toné II, y otra en octubre de 2024 para el resto de la familia en el Portobelo Convention. Aunque son vecinos, precisaron que son establecimientos distintos con Registros Nacionales de Turismo (RNT) diferentes. La administración sostiene que los hechos se dieron en las instalaciones del segundo edificio (Toné 2) en el cuarto piso.

El rastro del olor: Quejas previas y la pista de la fumigación

La investigación se profundiza en las condiciones de la habitación. Viviana Andrea Canro había expresado su preocupación por el estado y el olor del cuarto asignado. En mensajes a su hija, la víctima dejó claro que el espacio no solo estaba sucio, sino que desprendía un “olor extraño”. “La primera noche que llegaron dijo que estaba sucio, ‘está feo, huele feo’”, recordó Mayerli.

El 10 de julio, un día antes de ser hallados, Viviana solicitó un cambio de habitación en la recepción debido al fuerte olor y la suciedad, pero, según su hija, su petición no fue atendida. Un audio revelado por Noticias Caracol la escucha decir: “Llegamos al (hotel) Toné. Acabamos de llegar, sí. Ese hotel está re re re mojoso. Pero tú vieras lo mojoso que está, huele hartísimo hartísimo. (...) Sí, yo le dije a la muchacha: ‘¿Me puedes cambiar el cuarto?’. Pero entonces me contestó todo feo: ‘Pero hoy no, de pronto mañana’”. El padre de Viviana también notó el “olor como a maluco, como moho” en la habitación.

En este contexto, los directivos del establecimiento informaron que días antes de la llegada de la familia, el hotel había contratado a una empresa externa especializada, Livingston & Company E.U., para realizar fumigaciones con productos de alta toxicidad. Este proceso se habría ejecutado en las instalaciones, incluyendo la habitación de las víctimas, una semana antes. Este dato es ahora una de las claves principales para las autoridades, que buscan determinar si hubo una falla en el procedimiento que pudo liberar sustancias tóxicas. Se ha radicado un derecho de petición a la empresa fumigadora para conocer los químicos utilizados, su ficha técnica y el personal a cargo.

Investigación en curso: Descartan gas y evalúan riesgos

El hotel ha señalado que ningún otro huésped reportó síntomas graves, aunque de manera preventiva se ofreció reubicación a quienes estaban cerca de la habitación afectada, y se suspendió temporalmente la operación del piso donde ocurrieron los hechos.

Un equipo multidisciplinario de ingenieros, arquitectos y personal de mantenimiento ha realizado inspecciones en el lugar, descartando hasta el momento la presencia de ductos de gas en el punto de la tragedia. La investigación continúa para esclarecer las causas exactas del fallecimiento de la familia, con la fumigación como una de las principales líneas de indagación.