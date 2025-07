Tragedia en San Andrés: familia de Bogotá muere en hotel y reaviva temores por seguridad turística en Colombia

La madrugada del viernes 11 de julio de 2025, la isla de San Andrés se convirtió en escenario de una nueva tragedia que agita el debate sobre la seguridad turística en Colombia. Tres personas oriundas de Bogotá —un hombre, una mujer y un menor de edad— fueron halladas sin vida en una habitación del hotel Portobelo Convención, ubicado en la zona peatonal de la reconocida playa Spratt Bright.

Según informó Caracol Radio, las víctimas, miembros de una misma familia, murieron mientras dormían. Las causas del fallecimiento aún son materia de investigación. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a la Empresa Social del Estado Departamental de San Andrés, donde se practican exámenes forenses.

“Las autoridades no tienen hipótesis determinadas por lo reciente de los hechos. Sin embargo, se investiga si el triple fallecimiento se dio por envenenamiento, accidente, intoxicación o un hecho provocado por terceros”, indicaron medios locales.

Las primeras inspecciones incluyeron la recolección de alimentos, bebidas y otros elementos dentro de la habitación, mientras se esperan los resultados toxicológicos y el comunicado oficial de Medicina Legal y la Policía.

Un patrón preocupante en destinos turísticos

Este caso no es aislado. Solo en 2025, cuatro turistas han muerto en circunstancias extrañas en Cartagena. El más reciente, Jerry Lee Christopher, ciudadano estadounidense de 40 años, fue hallado sin vida en un hostal del barrio Getsemaní. Aunque no se encontraron señales de violencia, las autoridades informaron la presencia de residuos de sustancias alucinógenas.

“Será Medicina Legal la entidad que confirme esta hipótesis con los resultados de los exámenes toxicológicos”, puntualizaron.

Otros casos recientes incluyen el de Leonard Hervé Piquion, hallado muerto el 21 de enero en otro hostal cartagenero, y el de Samuel García, también estadounidense, fallecido en marzo por un infarto. En mayo, un turista chileno murió en Bocagrande en un presunto suicidio.

Crimen de biólogo extranjero expuso fallas estructurales

El crimen más estremecedor de este año ocurrió en Santa Marta, donde el biólogo italiano Alessandro Coatti fue hallado desmembrado en un arroyo. La investigación reveló que habría sido contactado a través de una aplicación de citas por una banda criminal.

El caso tuvo resonancia internacional. El Daily Mail tituló: “The dark side of tourism in Colombia: How Brit and US holidaymakers have ended up dead while travelling in South American nation”, aludiendo a una inquietante tendencia.

Ante esto, las autoridades locales advirtieron que, si bien los contextos de los casos varían, todos refuerzan un mismo llamado:

“Aunque no se ha establecido un patrón delictivo claro, estos casos refuerzan el llamado a mejorar la atención médica y psicológica para turistas, así como fortalecer la vigilancia en hoteles y apartamentos”, según informó El Tiempo.