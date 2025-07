“Es un criminal”: Petro dejó en vilo a usuarios de la EPS Sanitas; pidió sacar a su presidente de Colombia

Gustavo Petro se tomó nuevamente los medios de comunicación para realizar una alocución presidencial en la que se enfocó en mostrar a detalle algunos aspectos de un informe de la Contraloría, en el que se detalla algunos aspectos relacionados con las deudas de las EPS en el país, intervención en la que arremetió de frente contra la internacional Keralty, dueña de Sanitas.

Dentro de las temáticas tratadas por el mandatario en su intervención resaltó su inconformismo por la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la intervención de esta Entidad Prestadora de Salud, que tiene orígenes en el grupo español Keralty; cuya intervención fue ordenada en abril de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud bajo la Resolución No. 2024160000003002-6, en la que se indicaba, entre otras cosas, un déficit financiero de 2 billones de pesos y el aumento de quejas de los usuarios.

“Las EPS no intervenidas siguen haciendo lo mismo y ahora más porque las salvan y las devuelven. El Senado no sé a quién le está respondiendo, cuando debe responderle al pueblo, mire esta barbaridad, las EPS no intervenidas en un año duplicaron la deuda con clínicas, hospitales y otros acreedores, ¿qué es esto?, es un robo. ¿Dónde está la fiscal que no está investigando? ¿Por qué no ordenaron hacer contabilidad forense? Es el mayor robo que se le ha hecho al pueblo colombiano desde la época de los españoles", afirmó el mandatario.

“Sacaron, como excusa, una mentira, simplemente se llevaron el ‘billete’, que el ministro, en contra de mi voluntad, les hizo crecer mucho subiendo la UPC por encima de la inflación y se robaron la ‘plata’ que nosotros mismos giramos. (...) ¿Por qué no investigan penalmente? ¿Les da miedo porque son ricos? ¿Solo porque ponen el billete al político? Está prohibido que una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que reciba ese dinero es un criminal, el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. (...) Me toca hablar con el rey de España, menos mal me reciben todavía", añadió.