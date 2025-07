Néstor Morales de Blu Radio arremetió contra Petro y políticos de Colombia por “mezquindades” con Miguel Uribe

El pasado 7 de junio el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un reprochable atentado mientras estaba en meeting político que realizó en el barrio El Golfito, en el sector de Modelia en Bogotá. Tras un mes y una semana de lo sucedido y la viralización de una reciente entrevista concedida por su esposa, son muchas las figuras públicas que se han salido a manifestar, dentro de ellas el afamado periodista Néstor Morales, quien le mandó un duro mensaje a los políticos de Colombia.

En la noche del pasado 13 de julio, Claudia Tarazona, esposa de Uribe, fue la protagonista del episodio del programa ‘Los informantes’ de Caracol TV, en el que dio a conocer varios detalles sobre el estado de salud de su amado, dentro de ellos cómo fue el traslado del centro médico de Fontibón a la Clínica Santa Fe el día del atentado, trayecto en la que, con ellas le decía “que no se fuera a morir, que pensara en sus hijos”, mientras le sostenía la cabeza; momento en el que ella también dijo que se sintió sola: “allí estábamos los dos, ahí se fueron los amigos”.

Tras la divulgación de esta entrevista y el anuncio de los especialistas de Miguel Uribe, de despertarlo del coma en el que fue inducido; la agenda informativa despertó con todos los pormenores de la intervención de Tarazona al programa investigativo. Esto quedó evidenciado en el análisis realizado por Néstor Morales y su equipo de ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio, debate que se cerró con las siguientes palabras del director:

“Claudia dijo que el presidente Petro no la ha llamado, que no ha tenido solidaridad en estas cinco semanas, que no le ha hecho ni una sola llamada a la familia de Miguel Uribe, a mí también me sorprendió un poquito; pero, así es la política, la solidaridad suele ser un valor de dientes para afuera. (...) La solidaridad es una llamada y es decirle: ”¿Qué necesita?“. (...) Esas son las mezquindades, las pequeñas o grandes mezquindades de la política”, afirmó Néstor.