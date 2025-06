Néstor Morales le hizo jocosa amenaza a periodistas de Blu Radio tras derrota de Millonarios frente a Santa Fe

La mañana de este viernes 20 de junio no es ‘azul’ para los hinchas de Millonarios, luego de que el onceno dirigido por David González perdiera el clásico capitalino frente a Santa Fe por la última fecha de los cuadrangulares, quedándose por fuera de la gran final de la Liga Betplay 2025-1. A raíz de este cotejo se han presentado varias reacciones, dentro de ellas la del periodista Néstor Morales, hincha de ‘Millos’ declarado, que le hizo una graciosa amenaza a sus compañeros de Blu Radio.

Hugo Rodallega y Ewil Murillo, fueron los encargados de aguarle la fiesta a los embajadores en el Nemesio Camacho El Campín, escenario que vio quizás el último gol de Falcao en el FPC, delantero que marcó de tiro libre en el 90′+14′; mismo que estalló contra el arbitraje una vez terminado el encuentro deportivo.

“No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro... Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre, en todo el torneo, así me den 540 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestro. Que se jodan los de VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y uno a Giordana. Nos robaron, todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo... Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”, expresó el portador de la casaca #9 de Millonarios.

Esta fue una de las temáticas principales que se tocaron en la transmisión de ‘Mañanas Blu’ de este jueves, programa en el que Morales es director, quien le hizo una jocosa broma a sus compañeros dentro de ellos el Padre Linero, a quienes les dijo que si se burlaban de la derrota de su equipo los iba a mandar a trabajar el fin de semana.