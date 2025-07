“Comía sobrados de policías”: El desgarrador drama de colombiano que despertó amputado tras detención en EE. UU.

Alex Valencia, quien buscaba un futuro en Estados Unidos, terminó en una correccional en Alaska tras un altercado. Sin embargo, su pesadilla apenas comenzaba. Tras perder el conocimiento en el centro de detención, despertó casi dos meses después en un hospital, con sus extremidades amputadas y sin una explicación clara de las autoridades. “Yo estuve pidiendo que me llevaran al hospital desde antes, porque yo empecé a sentirme mal, empecé a sentir mareos, me sentía disociado. Ellos no acudieron hasta cuando yo me vi en el piso”, contó en Blu Radio.

PUBLICIDAD

Su familia y él denuncian que la falta de garantías de limpieza en el centro de detención lo llevó a contraer una bacteria, la cual obligó a los médicos a realizar amputaciones para salvar su vida. “Yo estuve casi dos meses en un coma inducido. Cuando yo empiezo a recobrar lucidez, que yo empiezo a sentirme nuevamente en mí, me veo yo sin mi pierna, sin una parte del pie derecho, sin mi brazo izquierdo y sin mi dedo”, expresó en diálogo con Recap de Blu Radio. Un relato desgarrador que subraya la dureza de su despertar a una nueva realidad.

Condiciones deplorables y “sobrados de policías”: La denuncia desde la detención

Valencia ha revelado las deplorables condiciones que, según su versión, enfrentó durante su detención. Describió una cama base de metal oxidada, la presencia de un “fluido raro” en una puerta hermética y un lavamanos que no funcionaba. Estuvo en estas circunstancias durante diez días, y fue al día doce cuando perdió el conocimiento, desencadenando el trágico suceso.

Más noticias: Polémica por hombre que incendió motocicleta de un agente de tránsito en plena avenida de Bogotá: Vea el impactante video

Más allá de la falta de higiene, el colombiano denunció la escasez y mala calidad de los alimentos y la carencia de acceso a servicios básicos. “A mí me daban sobras prácticamente de los mismos policías. Yo recibía pocas, unas salchichas como ya pasadas de día, papas de las que uno come, refrituras normales, y solamente me dejaron bañar una sola vez en todo el tiempo que yo estuve recluido en el reclusorio de Fairbanks (...) Una sola vez, solamente una sola vez. Y en todo ese tiempo no me dieron ni siquiera agua", detalló. Su relato es un crudo testimonio de las carencias que, según él, facilitaron la infección que casi le cuesta la vida.

El drama familiar: Visa negada y llamado de auxilio al Gobierno colombiano

La tragedia de Alex se agrava con el calvario de su familia. Su madre, Sandra Isabel Valencia, de apenas 23 años, intentó obtener una visa estadounidense de emergencia para viajar y acompañar a su hijo, pero le fue denegada. “Si ellos lo llevan en el primer momento que lo ven mal, esto no estaría pasando (...) Él tiene ilusión de esa prótesis, de caminar”, añadió la madre en Recap de Blu Radio, apelando a la solidaridad.

Más noticias: “A todos ha traicionado”: Creador del Matarife no aguantó más y ‘le cantó la tabla’ a Gustavo Bolívar

PUBLICIDAD

Ante los exorbitantes costos médicos en Estados Unidos, la familia ha hecho un llamado desesperado al Gobierno colombiano, en particular a la Cancillería, para que los ayuden a traer a Alex de regreso al país y costear su recuperación. “Si tienen el gran corazón y la bondad de poder ayudar, estaría bienvenido para mí la verdad, porque en estos momentos no cuento con muchas ayudas en la financiera”, manifestó Valencia, solicitando cualquier tipo de apoyo.

Esperanza y lucha: La batalla de Alex por la justicia y su futuro

A pesar de las afectaciones físicas y psicológicas, Alex Valencia mantiene una admirable fortaleza mental y espiritual. Ha aceptado la realidad de su situación, aunque considera que “no merecía vivirlo”. “Me ayudaba a ser más resiliente conmigo mismo, a ser una persona más fuerte, a ser más cuidadoso, meticuloso conmigo mismo. Me ayudaba a crecer espiritual, mental y psicológicamente también”, expresó, reconociendo también los momentos de depresión y ansiedad que enfrenta.

Le puede interesar: “Memes andantes”: Andrey del Desafío quedó al desnudo y Caracol no dudo en hacerlo viral

Con la esperanza de una prótesis que le permita volver a caminar, Alex ha considerado emprender acciones legales. “He pensado en alguna acción legal, la verdad me tuvo en una situación demasiado aberrable ahí en ese lugar, me gustaría con algún abogado llegar a hacer un tipo de demanda o algo, porque la verdad no era merecido para mí estar en ese lugar y bajo las condiciones que me tenían.

En el momento que a mí me arrestaron, me arrestaron como si yo hubiera sido un criminal, como si yo llevase tiempo delinquiendo o haciendo quién sabe qué cosa, me cogieron de la peor manera posible”, puntualizó. Su caso pone en el centro del debate los derechos humanos de los detenidos y la responsabilidad de las autoridades migratorias y carcelarias.