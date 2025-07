“Memes andantes”: Andrey del Desafío quedó al desnudo y Caracol no dudo en hacerlo viral

Ya se van a completar diez días desde el estreno de la temporada número XXI del Desafío de Caracol, formato que de a poco ha ido cobrando la relevancia en el rating que le caracteriza debido a las situaciones que pasan en los ‘Box’ y que se viralizan rápidamente en las redes sociales, como lo fue el enredo del traje de baño de uno de los concursantes, que no solo le hizo pasar un mal momento, por poco y termina en tragedia.

Luego de que Andrea Serna apareciera en pantalla para preguntar curiosidades sobre lo que está pasando en las casas, y hablar con los portadores de los chalecos de sentencia, dentro de ellos Claudia, la caldense llamó a competir a algunos del equipo Omega dentro de ellos Andrey, quien en la prueba acuática se enredó con uno de los obstáculos.

Fue tal el auge de la escena que una vez el canal subió el clip en Instagram, que en menos de 30 minutos alcanzó más de 200.000 reproducciones, generando varios comentarios dentro de los que destacan:

“Pobrecito, ayer nos dio outfit, hoy no dio nudismo”, “Quedó como Dios lo trajo al mundo”, “Ya sabemos quién es el elegido y cuál es la misión”, “Yo solo sentía que se iba a ahogar, me hizo la noche”, “Esto no lo había visto en ningún desafío”, “Los desafiantes de este año son unos memes andantes”, y “Con esto por fin le vamos a conocer la voz”, fueron algunas de las reacciones.

¿Quiénes han sido eliminados de El Desafío del Siglo?

La noche del pasado 9 de junio fue una de las más dolorosas para los fans de este reality, luego de que se conocieran los nombres de los dos primeros súperhumanos en abandonar la ‘Ciudad de las Cajas’, ubicada en el municipio de Tobia, Cundinamarca. Pineda de Beta y Sathya de Alpha, fueron los dos primeros participantes en salir eliminados, dejando la lista de aspirantes al título en 30.