Brotes en la piel tras entrar al mar de Santa Marta: Secretaría de Salud responde a denuncias de turistas

La Secretaría de Salud asegura que no es por contaminación en el agua (Foto: Redes Sociales)

Múltiples bañistas de las playas de la bahía de Santa Marta han alertado sobre una preocupante reacción cutánea tras ingresar al mar, generando ronchas rojizas, picazón intensa y, en algunos casos, lesiones sangrantes. Ante esta situación, que ha encendido las alarmas entre turistas y residentes, la Secretaría de Salud del Distrito de Santa Marta ha salido al paso para explicar la posible razón de estos brotes en la piel, activando protocolos y realizando mesas técnicas con entidades ambientales para esclarecer el fenómeno.

PUBLICIDAD

Mishell Dayana Pedrozo describió el severo brote que apareció en su piel y en la de sus tres hijas horas después de haber ingresado al mar en la playa de Puerto Gaira, en la bahía de Santa Marta, el pasado domingo 6 de julio. “En ese momento sentí que me picaba la piel: ‘Me pica, me fastidia’”, relató Mishell a Caracol Radio Santa Marta. Lo que comenzó como un leve ardor derivó en una noche sin sueño, marcada por la irritación, el escozor constante y la desesperación.

Aunque Mishell es ciudadana de Santa Marta y ha frecuentado la playa de Puerto Gaira toda su vida, esta es la primera vez que experimenta una situación similar. Los síntomas se intensificaron al llegar a casa esa noche, con las niñas presentando la piel enrojecida y brotes severos. La madre incluso relató que una de sus hijas, al rascarse, se provocó heridas que sangraron, lo que evidencia la intensidad de la molestia.

La respuesta oficial: Organismos marinos naturales, la posible causa de las reacciones cutáneas

Ante la viralización de testimonios en redes sociales y las denuncias de turistas y residentes, la Secretaría de Salud de Santa Marta activó un plan de respuesta. Jorge Lastra, secretario de Salud del Distrito, afirmó que, tras las primeras indagaciones y la revisión de historias clínicas, no se ha encontrado evidencia científica concluyente que relacione directamente la calidad del agua de mar con las lesiones.

Más noticias: Accidente en gimnasio con pesas: joven sufre fracturas graves y no podrá caminar por meses (VIDEO)

Una mesa técnica, liderada por la Secretaría de Salud y que incluyó a entidades ambientales como Corpamag, Invemar, Dadsa y Essmar, concluyó que las afectaciones podrían haber sido ocasionadas por el contacto con organismos marinos naturales. “Se puede determinar que las reacciones producidas se dan por exposición a larvas de medusas, anémonas o hidras; las cuales son comunes en esta época del año”, explicó Lastra. Estas especies pueden generar reacciones alérgicas en la piel tras un contacto ocasional.

El secretario también aclaró que los brotes o erupciones cutáneas pueden ser provocados por múltiples factores, tales como exposición prolongada al sol, cosméticos, picaduras de insectos o el contacto con diversas especies marinas o incluso algas.

PUBLICIDAD

Testimonios en redes sociales refuerzan la alerta ciudadana

A pesar de la posición oficial, las redes sociales han sido un espacio donde múltiples usuarios han compartido experiencias similares, reforzando la alerta ciudadana. Testimonios como el de @juandievargas en X, quien confirmó haber llegado de Santa Marta con una “dermatitis tremenda” y “un brote en la piel anormal”, o el de Andrés Salazar, quien experimentó síntomas parecidos días después de visitar Taganga, sugieren que el problema podría ser más extendido o multifactorial.

La Alcaldía de Santa Marta ha indicado que los resultados preliminares de las inspecciones no muestran la presencia de agentes contaminantes en niveles que representen un riesgo directo para la salud humana. No obstante, las autoridades locales mantienen el monitoreo de la situación y no descartan nuevas acciones si se identifica un patrón reiterado de afectaciones.

Un vertimiento cercano, proveniente de agua residual de piscina, fue identificado y ya atendido por Corpamag. La situación continúa bajo observación para garantizar la seguridad de los bañistas en las playas de Santa Marta.