Aberrante: Mujer denunció que fue abusada mientras la llevaban en una ambulancia tras un ataque de epilepsia

En las últimas horas se conoció un aberrante caso de abuso sexual ocurrido en el departamento de Magdalena. Al parecer, una mujer que sufrió un ataque de epilepsia y estaba siendo trasladada a una clínica de Santa Marta fue abusada sexualmente por un médico.

PUBLICIDAD

(Lea también: Tras caso de abuso sexual en jardín infantil de Bogotá, ICBF fortalecerá pruebas psicológicas al personal).

De acuerdo con la información recopilada por el diario El Tiempo, la víctima, quien vive en el municipio de Fundación, habría estado inconsciente durante parte del trayecto. Sin embargo, mientras la estaban trasladando se despertó y se dio cuenta de que un médico estaba abusando de ella.

Una vez llegó a la Clínica El Prado, de Santa Marta, le contó lo ocurrido al personal sanitario del lugar.

"Llegó en estado de crisis, muy afectada emocionalmente. Cuando contó lo que le había pasado durante el traslado, activamos de inmediato el protocolo institucional para estos casos", indicó una fuente del personal sanitario en diálogo con El Tiempo.

Ese mismo diario indicó que la Fiscalía General de la Nación ya inició una investigación para esclarecer lo ocurrido e incluso consiguió que el médico señalado por estos hechos fuera capturado.

El presunto abusador, quien fue identificado como Samuel José Vásquez Villamarín. Por lo pronto, se espera que la detención del hombre sea legalizada y que un juez de control de garantías decida si lo cobija con una medida de aseguramiento en centro carcelario.

PUBLICIDAD

Indigación en Santa Marta por la denuncia de abuso sexual

Entre tanto, la ciudadanía ha expresado su indignación por este aberrante caso de abuso sexual que se produjo justo cuando la víctima se encontraba en un estado de indefensión.

“El dolor no es solo físico, es la impotencia de haber estado indefensa, de no poder gritar, de no poder moverse. Esto merece una investigación y castigo ejemplar”, advirtió la defensora de derechos humanos Norma Vera.