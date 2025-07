“No nos rendimos”: María Claudia Tarazona sobre el estado de Miguel Uribe Turbay

Este jueves, 10 de julio, se cumple un mes y tres días del atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y quien se preparaba para ser el candidato presidencial de su partido. El ataque a Uribe se registró en en pleno acto público en Bogotá, en una tarima improvisada en donde fue atacado por un sicario de 14 años, quien le disparó en varias oportunidades.

María Claudia Tarazona, esposa de senador, a través de sus redes sociales ha realizado las publicaciones para informar el estado en el que se encuentran como familia, mientras esperan un milagro.

Nuevo mensaje de la esposa de Miguel Uribe Tarazona

A través de Instagram, María Claudia Tarazona publicó un corto mensaje, en el que dijo: "Amor mío, no nos rendimos, al igual que tú seguimos luchando, a tu lado con todo el amor y toda la fe“.

La publicación está acompañada de un video del senador en el que dice: “les quiero insistir en que hay que ser resilientes y perseverantes, muchas personas renuncian a sus sueños cuando tienen un fracaso o una pérdida y es ahí donde se demuestra el talante. Cuando se sientan en el peor momento, es ahí, ahí, donde sacan la fuerza para triunfar. No se rindan. No se rindan".

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "Se ve que es un ser humano maravilloso seguimos con ustedes en oración“, ”La Fe mueve montañas!! Dios tiene un propósito para Miguel y para ustedes!! A veces no entendemos su voluntad, pero es perfecta!“, ”No nos rendimos, porque Colombia y el mundo entero seremos testigos del milagro que Dios está preparando, poco a poco" y "No nos rendimos! Vas a salir vencedor!! Dios contigo!!“.