María Claudia Tarazona publicó contundente mensaje al cumplir un mes del atentado de Miguel Uribe Turbay

Este lunes, 7 de julio, se cumple un mes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, que se registró en en pleno acto público en Bogotá, en una tarima improvisada en donde fue atacado por un sicario de 14 años, quien le disparó en varias oportunidades.

EL senador se mantiene luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde ha sido sometido a varias cirugías para mantenerlo con vida, aunque su estado es crítico.

Mensaje de María Claudia Tarazona al cumplir un mes del atentado contra Miguel Uribe Turbay

Muy temprano este lunes, la esposa del senador a través de su cuenta de Instagram publicó un corto pero muy contundente mensaje, el cual acompañó con una fotografía en la que aparece Miguel Uribe con su pequeño hijo Alejandro en sus piernas.

"Ya ha pasado un mes. Gracias Dios, ayúdame más", fue el mensaje que escribió María Claudia, en el que agradece a Dios y a su vez le pide por su salud.

Los usuarios de internet también se pronunciaron diciendo que: “Esperamos el milagro completo, Dios les siga dando mucho fortaleza”, “Dios es grande y misericordioso de esta sale Miguel. Claudia fortaleza y Mente positiva“, ”Él está contigo, con ustedes y nosotros también rezando por ustedes. Mucha fuerza y Fe“ y ”Sin duda Dios está con Miguel, y no sólo saldrá victorioso si no que Dios se Glorificara en su vida . No lo dudes".

Lo último que se sabe del caso es que después de la reciente captura del Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias ‘El Costeño’, la Fiscalía lo llevó ante la justicia para legalizar su captura e imputarle los cargos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico y tenencia de armas agravado; concierto para delinquir agravado; y uso de menores para fines lícitos.

Aunque a que ‘El Costeño’ sería la misma persona que aparece en múltiples videos de cámaras de seguridad junto al sicario menor de edad y a alias Gabriela unos minutos antes del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, Elder decidió declararse inocente y no aceptar los cargos que le imputó la Fiscalía.