No se deje estafar: el Acueducto de Bogotá advierte sobre páginas falsas con las que roban el dinero de los pagos en línea

Las estafas digitales se están tomando el mundo virtual y los delincuentes cada vez se las ingenian más y más para encontrar la manera de robarle el dinero a los colombianos. Una de las más recientes modalidades de estafa tiene que ver con páginas web fraudulentas con el fin de apoderarse del dinero de los ciudadanos; el modus operandi se basa en suplantar la página web de una entidad, como en este caso de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

En redes sociales, desde el Acueducto de Bogotá informaron que descubrieron una página web con la que se están suplantando la plataforma de pagos en línea de los recibos del agua de la capital. Según informaron, esta plataforma está circulando en anuncios falsos de Google, por lo que solicitan no ingresar a enlaces externos y no realizar pagos en plataformas que no sean las oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Sumado a esto, recordaron que el único enlace para realizar el pago del recibo en línea de manera segura y fácil es a través de la página web pagos.acueducto.com.co, la cual está habilitada las 24 horas del día para realizar el pago de forma remota, sin filas ni complicaciones.

Además, le recordaron a la ciudadanía cuáles son los canales de pago tanto virtuales como presenciales para que no caigan en estafas:

Recaudo Virtual

Aplicación de la EAAB – ESP : Pago PSE. La aplicación está disponible en App Store y Play Store.

: Pago PSE. La aplicación está disponible en App Store y Play Store. En el Botón de Pagos www.acueducto.com.co con opción de pago por PSE. Además, tiene la posibilidad de pagar varias facturas en una sola transacción

www.acueducto.com.co con opción de pago por PSE. Además, tiene la posibilidad de pagar varias facturas en una sola transacción Los canales digitales, páginas y aplicaciones de los bancos, o con la opción de domiciliación. Se incluye: Mi Pago Amigo y Mis Pagos al Día

de los bancos, o con la opción de domiciliación. Se incluye: Mi Pago Amigo y Mis Pagos al Día Billeteras móviles: Punto Pay, Daviplata, Claro pay, Tpaga, Nequi, Uala, Dale y Compensar.

Recaudo Presencial

Convenio de recaudo con los Bancos Davivienda, Itaú, Scotiabank Colpatria, GNB Sudameris, AV Villas, Bogotá, Occidente, Caja Social y Citi.

con los Bancos Davivienda, Itaú, Scotiabank Colpatria, GNB Sudameris, AV Villas, Bogotá, Occidente, Caja Social y Citi. Redes o cajeros de Servibanca, Redeban y ATH.

de Servibanca, Redeban y ATH. Puntos de recaudo autorizados de los bancos Davivienda, Bogotá y AV Villas.

de los bancos Davivienda, Bogotá y AV Villas. Oficinas de bancos Sudameris e Itaú, para pago en efectivo o con cheque de gerencia.

Red CADE.

Pago con tarjeta de crédito en la oficina del Acueducto ubicada en la avenida calle 24 #37-15

Cerca de 14 mil corresponsales de Scotiabank Colpatria, Farmatodo.

También puede consultar más de 24 mil corresponsales bancarios a través del siguiente mapa.

Finalmente, le solicitaron a la ciudadanía denunciar ante la entidad y ante las autoridades cualquier tipo de fraude que encuentren en redes sociales y a difundir esta información para prevenir que más ciudadanos caigan en este tipo de estafas.