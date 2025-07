No se deje engañar: alertan sobre ofertas falsas de trabajo con Amarilo

Las estafas digitales son cada vez más comunes en la actualidad y las modalidades que utilizan los delincuentes son cada vez más difíciles de identificar. Una de las razones que genera dudas en la ciudadanía y que no permiten una acción oportuna por parte de las autoridades o de las propias víctimas es que los delincuentes se hacen pasar por grandes empresas. El caso más reciente lo sufrió la constructora Amarilo, empresa que está siendo suplantada por parte de delincuentes que hurtan dinero a sus víctimas.

Según informó la propia constructora Amarilo, personas inescrupulosas están suplantando a la compañía, haciéndose pasar por empleados para ofrecer falsas oportunidades laborales. El modus operandi que están utilizando los delincuentes es contactar a sus víctimas a través de sus correos personales y de redes sociales ofreciendo empleos inmediatos, sin entrevistas.

Lo peor del caso es que las víctimas aseguran que los empleos inmediatos eran garantizados gracias a pagos, los cuales eran exigidos para costear supuestos cursos o certificaciones para completar la vinculación a la empresa. Por supuesto, estas ofertas son falsas y desde Amarilo informaron que la empresa jamás exige dinero bajo ningún concepto en sus procesos de contratación.

Además, recordaron que Amarilo no solo no exige ni solicita dinero en ninguna etapa del proceso de selección para sus vacantes de trabajo, sino que no ofrece empleos sin entrevistas y sin previa verificación de perfil profesional. Sumado a esto, recordaron que los únicos correos electrónicos válidos de la empresa son los que tienen el dominio @amarilo.com; finalmente, también recordaron los canales oficiales de selección para vacantes de empleo son: Linkedin, Magneto y El Empleo.

Finalmente, desde la empresa le solicitaron a las personas que reciban este tipo de mensajes o correos reportarlos inmediatamente ante las autoridades y, por obvias razones, no realizar pagos ni entregar información personas en este tipo de ofertas sospechosas.