“Necesitamos que Petro se quede 20 años”: Pastor Saade hablando de la Asamblea Constituyente

Alfredo Saade, jefe de gabinete del gobierno de Gustavo Petro, habló sobre la Asamblea Nacional Constituyente que están planeando realizar y aseguró que lo que se necesita es que el presidente se quede en el poder 20 años más.

Saade le dio una entrevista a una cuenta de TikTok conocida como ‘Política sin formato’, en la que soltó polémicas afirmaciones, entre las que está que desea que Petro se quede en el poder en las próximas dos décadas.

Alfredo Saade aseguró que se necesita que Petro se quede dos décadas en el poder

El periodista le preguntó lo que tenía que decir sobre la Asamblea Constituyente que se tiene programada para el próximo año.

“La Asamblea Constituyente es lo que el poder popular ha pedido desde un principio. Nosotros necesitamos no solo una Asamblea Constituyente, sino que el Presidente Petro se quede los próximos 20 años como presidente de la República. Por eso le he dicho al país que es necesario que hablemos de reelección. Entonces, ahora todos dicen que pueden participar los demás expresidentes, pues esa es la idea”, dijo en la primera parte Alfredo Saade.

Luego, continuó diciendo que sería la oportunidad para que participen los 5 o 6 expresidentes que hay vivos, “para que podamos derrotarlos de una vez por todas”.

“Que el país sepa que las mafias politiqueras corruptas de la nación, se acabaron. Se acaba esa politiquería, esas mafias y esa ultraderecha recalcitrante queda por fuera de una vez”, agregó.

Ante el cuestionamiento de la firma sobre mármol que firmó Petro en el 2018 en el que afirmó que no convocaría una Asamblea Constituyente, aseguró que “el que no cambia de idea es un idiota”, citando como una frase de un expresidente, de quien no dio el nombre.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Fuera Petro, la mayoría de los colombianos no quiere que esté mal llamado presidente siga en el poder", "Este pastor es el Diosdado Cabello de Colombia“, ”Dios nos libre de una DICTADURA de izquierda y Nos libre de Gustavo Petro, Armando Benedetti y Alfredo Saad", “Todos estamos contando que este mandando se termine, abren la puerta de la reelección y de una Uribe gana” y “Ese pastor es de lo más malo de este gobierno y demuestra que si podemos ser peor”.