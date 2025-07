“¡Petro, el rey de las fake news!“: Cabal por reposteo de misil modificado con IA

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata del Centro Democrático, se pronunció a través de sus redes sociales sobre una publicación del presidente Gustavo Petro, en la que aparece un misil, presuntamente que habrían llegado al país. El presidente reposteó una publicación de Gonzalo Guillén en la que informaba sobre la supuesta incautación de un “narco-submarino”.

Sin embargo, la misma inteligencia artificial hace una aclaración debajo de la imagen en la que se advierte que la “la foto fue manipulada con IA”.

María Fernanda Cabal señaló a Petro como el “rey de las fake news”

“¡Petro, el rey de las fake news! Tres años de escándalos, corrupción, desgobierno y delirios de persecución. Una vergüenza nacional que hoy se dedique a publicar montajes generados con inteligencia artificial para hacerse la víctima“, dijo en la primera parte del mensaje.

Luego, Cabal aseguró que “Por fortuna, X advierte a los usuarios que se trata de contenido manipulado, como tantos otros que ha usado para alimentar su red de desinformación”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Los delirios de persecución y ataques con misiles, no son más que la traición del subconsciente por andar pensando en el misil de la novia con la que se pavoneó orgullosamente en Panamá“, ”Mentiras que ni el mismo se las cree“, ”La noticia es real, la imagen no. La que miente compulsivamente es usted“, ”Lástima que X aún no pueda erradicar los BOOTS, ahí si se acaba de joder Petro" y "Hasta donde puede llegar Petro, en su afán de victimizarse. Muy ridículo".