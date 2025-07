“Dije que Francia Márquez es una digna sucesora”: Álvaro Leyva sobre supuesto plan contra Petro

La polémica política más importante de la semana tuvo que ver con unos audios que filtró el diario El País de España en los que el excanciller Álvaro Leyva se refiere a un supuesto plan para sacar al presidente Gustavo Petro del poder. En uno de los apartes incluso asegura que el primer mandatario podría ser relevado por la vicepresidenta Francia Márquez. Sobre estos hechos, Leyva rompió el silencio en una reciente entrevista.

En diálogo con la revista Semana, el exministro de Relaciones Exteriores aseguró que no le había comunicado sus preferencias a la vicepresidenta y defendió el papel que ha tenido durante el actual Gobierno.

“Nunca, no he hablado con ella sobre eso. Mencioné a Francia y le voy a decir una cosa: Francia Márquez ha sido objeto de maltrato, de un maltrato cobarde, por ser negra”, respondió Leyva cuando le preguntaron por el papel que tendría la vicepresidenta en el plan que él mencionó en los audios.

Más tarde, profundizó en sus apreciaciones sobre Francia Márquez y señaló que nunca la hizo parte de ningún presunto plan para sacar al presidente Petro del poder.

“Yo, simplemente, dije que Francia Márquez es una digna sucesora, pero ahí no aparece nada que tenga que ver con un golpe de Francia Márquez, porque no necesita darlo. Si se va a Petro, si mañana dicen que Petro descansó en la paz del señor, ¿qué hacemos? Si mañana le da una enfermedad a Petro que no le permite gobernar, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a Benedetti o a quién? ¿Qué dice la Constitución? Que asume la vicepresidenta", concluyó Leyva.

Petro denunció a Leyva ante la Fiscalía

Lo cierto es que el excanciller ahora está inmerso en un enredo judicial de grandes proporciones, pues el presidente Gustavo Petro lo denunció por medio de uno de sus abogados.

El abogado penalista Alejandro Carranza señaló que denunciaron a Leyva por los delitos de injuria, calumnia, conspiración para la sedición e instigación para delinquir.

“La traición a la patria tiene que verse desde un contexto claro y es que él es un excanciller de este Gobierno.Y él no podía, como excanciller de este Gobierno, ir a un gobierno extranjero a pedir que hiciera presiones o que ayudara para que se hiciera una ruptura de ese hilo constitucional y que el presidente Petro saliera de su cargo de forma anormal, eso no se puede hacer”, sostuvo Carranza en una declaración pública que hizo esta semana.