“No está muerta, a Tatiana se la llevaron”: madre de joven desaparecida lanza advertencia a mujeres que visitan Cartagena

La desaparición de Tatiana Alejandra Hernández Díaz, estudiante de Medicina de 23 años, ha generado una creciente ola de indignación y movilización en su ciudad natal, Cajicá (Cundinamarca), luego de que el pasado 13 de abril se le perdiera el rastro en Cartagena, donde realizaba su año rural en el Hospital Naval.

A casi tres meses de los hechos, los familiares de Tatiana organizan una jornada de manifestaciones para exigir celeridad en las investigaciones y mantener vivo el clamor por su regreso. Bajo el lema Marcha de la Esperanza, el evento se llevará a cabo el sábado 5 de julio, con una serie de actividades que incluyen una misa, una marcha y una velatón.

Itinerario de la jornada

5:00 p. m. – Misa en las Religiosas de la Comunidad Social (detrás del Colegio Emilio Sotomayor Luque)

6:00 p. m. – Marcha hacia el parque principal de Cajicá

Cierre – Velatón con encendido de velas como símbolo de esperanza

Los organizadores han invitado a la comunidad a asistir con ropa blanca, carteles, silbatos y velas para acompañar a la familia en esta exigencia de verdad y justicia.

Advertencia y denuncias de la madre de Tatiana Hernández

Lucy Díaz, madre de la joven, continúa haciendo llamados públicos a través de redes sociales y ha lanzado una advertencia directa a mujeres que visitan la capital de Bolívar.

“Ayúdame a encontrar a mi hija Tatiana Alejandra Hernández Díaz, desapareció el pasado 13 de abril de 2025 en la ciudad de Cartagena, esta ciudad no es segura para las mujeres, te lo agradeceré por siempre”, escribió en su cuenta de Facebook.

Las declaraciones del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también han generado debate. Si bien reconoce que no se ha descartado ninguna hipótesis, enfatizó que no hay evidencia concluyente sobre la posible muerte de la joven:

“Lo que está claro es que no encontramos ningún rastro o señal de que Tatiana esté en el mar [...] Si no hay ninguna prueba, pues no podemos decir que esa hipótesis es la que toma fuerza”.

El abogado de la familia también sostuvo que lo más probable es que terceros hayan intervenido en la desaparición:

“Tatiana no está muerta. A Tatiana se la llevaron. Y la vamos a encontrar”, afirmó en declaraciones a El Tiempo.

Sin avances, pero con esperanza

Las autoridades aún no han entregado información concluyente sobre el caso. Mientras tanto, la familia de Tatiana insiste en que no cesará la búsqueda hasta que haya respuestas claras y el país conozca qué ocurrió con la joven. La comunidad de Cajicá se prepara para salir a las calles, no solo para exigir justicia, sino para enviar un mensaje contundente: la vida de una mujer no puede desaparecer sin dejar rastro ni consecuencias.