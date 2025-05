Caso Tatiana Hernández: madre rechaza señalamientos sin pruebas contra el novio de la joven desaparecida

A casi un mes de la desaparición de Tatiana Hernández, estudiante de medicina de 23 años, el caso sigue sin una respuesta clara. Tatiana fue vista por última vez el 13 de abril de 2025 en el sector turístico de los espolones, en Bocagrande, Cartagena. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido, mientras las autoridades adelantan una investigación con múltiples frentes abiertos.

PUBLICIDAD

En medio de la incertidumbre, la familia Hernández ha tenido que enfrentar no solo el dolor de la ausencia, sino también el impacto de rumores sin fundamento que circulan principalmente en redes sociales. En particular, los señalamientos que apuntan al novio de la joven, David Espitia, como presunto implicado en su desaparición, han generado molestia en su entorno más cercano.

“No es justo dañar la imagen de una persona”

Lucy Díaz, madre de Tatiana, se refirió al tema durante una entrevista con Caracol Radio, donde calificó los señalamientos como irresponsables y dañinos:“Me parece muy delicado, irrespetuoso e ilógico lo que están haciendo”, dijo en referencia a los comentarios en redes sociales.

Añadió que las afirmaciones deben estar basadas en pruebas reales y no en especulaciones:“Deben tener algún hallazgo o alguna información que sea real para que se atrevan a decir que él es sospechoso. Simplemente hagan la validación, investigación y den una noticia real”, pidió con firmeza.

Su esposo, Carlos Hernández, también expresó su preocupación por las repercusiones que este tipo de rumores pueden tener en la vida profesional del joven, quien actualmente estudia Derecho:“Eso es dañar la imagen de una persona, salir por los medios a decir eso”, enfatizó.

La investigación sigue activa

El abogado de la familia, Antonio Hernández, confirmó que, aunque no conoce en profundidad la relación entre Tatiana y David Espitia, el joven deberá estar disponible para colaborar con las autoridades.“El novio no se me puede mover de aquí de Cartagena”, afirmó al medio Red Viral, dejando claro que su testimonio podría ser clave en el desarrollo de las diligencias.

Por parte de la Fiscalía, el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, reveló que ya se extrajo información de los dispositivos electrónicos de Tatiana.“La Fiscalía, que lidera la investigación y tiene el caso de Tatiana Hernández, ya extrajo unos mensajes del celular, de los dispositivos electrónicos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Cambio en el enfoque de búsqueda

Tras más de 20 días de rastreo marítimo sin resultados, la Armada Nacional informó un cambio de estrategia: se suspenderán las labores en el mar y el esfuerzo se concentrará en tierra firme, con apoyo del CTI, la Policía Nacional y la Defensa Civil.

La familia, que desde el inicio ha insistido en que Tatiana no desapareció por voluntad propia, se mostró de acuerdo con el giro en la operación.“Para mí no es nuevo porque yo lo sabía y desde el comienzo se los dije: no pierdan tiempo, mi hija nunca hubiese tomado una decisión de quitarse la vida”, reiteró Lucy Díaz.

Este miércoles 7 de mayo, familiares, amigos y ciudadanos realizarán una caminata en Cartagena para exigir respuestas. El recorrido comenzará a las 5:00 p.m. en el Castillo de San Felipe y finalizará en la Plaza de la Paz.