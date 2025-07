“A la gente no le importa quién es el dueño”: empresario de Frisby España confirmó que abrirán dos restaurantes

En la mañana de este miércoles 2 de julio reapareció el empresario y portavoz de Frisby España, Charles Dupont, quien aseguró que se están alistando para abrir 2 tiendas nuevas en Europa. Según dijo, simplemente están aprovechando un “vacío cultural” de gastronomía sudamericana en el viejo continente.

PUBLICIDAD

(Lea también: Fiscalía abrió indagación por audios de Leyva sobre supuesto plan contra el presidente Petro).

“Que una empresa en Colombia tenga el mismo nombre no significa que otra empresa en el mundo no pueda registrarla”, sostuvo Dupont en conversación con el programa Mañanas Blu de la emisora Blu Radio. Y se defendió de los señalamientos que advierten que estaría plagiando a la marca Frisby Colombia argumentando que simplemente se trata de una estrategia de mercadeo.

De hecho, sostuvo que la publicidad que han obtenido a raíz de la cobertura que han hecho los medios de comunicación y la polémica que se ha generado en redes sociales les ha valido un gran reconocimiento.

Además, criticó duramente a Frisby Colombia, pues indicó que habían buscado al director de marca de la compañía para abrir una franquicia en España, pero nunca recibieron una respuesta.

“Es obvio, no quieren expandirse, quieren quedarse en Colombia”, sostuvo Dupont. Así mismo, señaló que llamaron a la empresa en 2023 y en 2024. “Si ellos no quieren actuar, nosotros lo vamos a hacer”, agregó. E incluso señaló que venderán pollo apanado con miel, tal como lo hace Frisby Colombia. No obstante, indicó que no conoce con precisión la receta que usan.

Adicionalmente, dijo que no están interesados en vender su marca a Frisby Colombia.

PUBLICIDAD

Empresario de Frisby España reveló cómo conoció la marca

Dupont señaló que si bien él es belga, estuvo viviendo en Madrid, España, donde conoció a colombianos que le hablaron de Frisby. Y si bien nunca probó los productos de esa cadena de restaurantes, indicó que aprovechó que la marca no existía formalmente en España desde hace varios años.

Además, reveló que abrirán dos restaurantes en Madrid y Barcelona, para lo cual buscan recaudar un millón de euros. Este dinero lo usarán para financiar las obras, pagar los alquileres, la seguridad y unas diez “cocinas escondidas”.

Por último, señaló que esperan llegar a un punto de equilibrio en unos seis meses. “Cuando todo esté abierto, después de un año, anticipamos a tener un poco menos de 15 millones de euros en ventas”, expresó Dupont.

Incluso señaló que podrían tener un gran éxito entre los colombianos. “A la gente no le importa quién es el accionista, quién es el director y quién es el dueño”, sostuvo Dupont.