Atención: Fiscalía abrió indagación por audios de Leyva sobre supuesto plan contra el presidente Petro

La Fiscalía General de la Nación abrirá una indagación para investigar los hechos que rodean los audios filtrados por el diario El País de Españo en los cuales el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva parece estar fraguando un presunto plan para sacar al presidente Gustavo Petro del poder.

De acuerdo con Noticias Caracol, esta indagación estará a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Un fiscal perteneciente a esta dirección adelantará algunas acciones con ayuda de la Policía Judicial con el fin de practicar entrevistas con el fin de recabar material probatorio por estos hechos.

El objetivo del ente innvestigador es establecer si hay razones para abrir una investigación formal frente a estos hechos.

Francia Márquez envió carta a la fiscal general tras ser mencionada por Leyva

Una de las personas mencionadas en los audios de Álvaro Leyva fue la vicepresidenta y exministra de la Igualdad, Francia Márquez, quien en los últimos meses ha manifestado profundas diferencias con el presidente Petro.

Poco después de que se filtraran las declaraciones de Leyva, el equipo de Márquez publicó una carta que le envió a la fiscal general Luz Adriana Camargo pidiéndole que investigue estos hechos.

“Considero de la más alta importancia que el país conozca con prontitud la verdad acerca de lo ocurrido. Por tanto, solicito respetuosamente que, sin demora, se adelanten las investigaciones judiciales a que haya lugar”, sostuvo Márquez en la misiva.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro sotuvo que deben adelantarse las investigaciones pertinentes y pidió que las personas mencionadas por Leyva le dieran explicaciones al país.

“Todas las personas que nombra (Leyva) allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia”, señaló el primer mandatario.