Reconocida vidente asegura que la próximas elecciones presidenciales las ganará una mujer

A través de las redes sociales se conocen las imágenes de una predicción de la famosa vidente internacional Mhoni Vidente, quien ha lograr posicionarse como una de las más acertadas a la hora de leer el tarot. En esta oportunidad se refirió a lo que sucederá en las próximas elecciones presidenciales en Colombia y aseguró que la ganadora será una mujer la que sucederá a Gustavo Petro.

En una de sus más recientes predicciones, la vidente aseguró que la próxima contienda electoral que definirá que una mujer sea la que maneje el futuro de los colombianos.

Mhoni Vidente asegura que Colombia será gobernada por una mujer presidente

“Para ese país colombiano, se visualiza que el presidente de Colombia no va a poder hacer presa a todo un país y está que la próxima presente de Colombia va a ser una mujer, salida completamente del pueblo, unificada completamente en varios partidos liderada por toda la fuerza de la virgen María y venciendo completamente los demonios que tendrán alrededor”, dijo la vidente.

Los usuarios de internet que se encontraron con la predicción comentaron diciendo: “Es la esposa de Miguel !! ella tomará las banderas", “ay no con tal de que no vaya a ser Francia Márquez”, “Vamos es por relección para terminar con los demonios”, “Dios permita que sea un buen gobierno que no sea de izquierda”, “Que buena noticia, que Dios nos salva de la maldad de Petro y sus malhechores” y “Cabal para como va quedar el país ella es la apropiada”.

Además, otros dijeron que: “Mhoni vidente le dieron el título la segunda después de Nostradamus y está viva, hasta ahora lo que conozco acertó fecha muerte del Papa, el atentado a Uribe, la mujer mejor sería la Cabal, estructurada, de derecha, mano dura, Vicky mis dudas con los Gilinski detrás, amigos de Petro” y “No creo en esas bobadas. Pero si es una mujer que sea Cabal, Paloma o Claudia Tarazona qué continúe con el buen trabajo de Miguel Uribe, por algo ha sido su consejera en lo personal y lo político acompañándolo desde su primera campaña electoral”.