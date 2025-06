“Acto de venganza bárbaro, canalla”: Petro sobre el plan en el que presuntamente Leyva buscaría darle un golpe de Estado

Las revelaciones por parte de El País, donde a través de audios y videos señalaron que el excanciller Álvaro Leyva estaría tratando de realizar un plan de golpe de Estado al presidente Gustavo Petro, ha causado asombro en sectores políticos.

Según el mismo medio citado anteriormente, Leyva estuvo reuniones en la Casa Blanca con asesores de Donal Trump, con el objetivo de buscar apoyo para derrocar a Petro.

El hoy jefe de Estado colombiano se pronunció al respecto, dando a conocer detalles pocos conocidos durante la estadía de Álvaro Leyva en la Cancillería.

“He decidido responder cartas y unos hechos que aquí muestra el periodista Español Quesada en el diario El País. Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón”, escribió Petro quien continuó:

“Con el correr del tiempo no quise aceptar pasos oscuros en la cancillería, como el caso de Thomas y Gregg, por lo cual lo sancionó, la procuraduría; tampoco quise que su hijo, ocupase la cancillería o una embajada, como si la democracia fuera hereditaria. El nombramiento de Laura Sarabia y Benedetti lo llenó de odio. Debo decir que jamás, hasta hace poco tiempo, me enteré de esa petición que hizo a Benedetti y era dirigida a mi”.

El mandatario dio a conocer la razón por la que designó a Leyva en el Ministerio de Relaciones Exteriores:

“Le dí el puesto de canciller a Leyva, porque pensé sin ningún cálculo político que se lo merecía al final de su vidaPensé engañado, que tenía una genuina vocación de paz. Navarro a nombre del M19 lo hizo constituyente en 1990. Allí hicimos una lista cerrada que resultó mayoritaria por voluntad libre del electorado, después de dejar las armas. Hacía unos meses atrás eramos caminantes armados en las montañas, y habían asesinado, cuando dejamos las armas, al comandante del movimiento: Carlos Pizarro”.

Siguió:

“Leyva en realidad no ayudó al proceso de paz del M19, pero se comprometió durante décadas al proceso con las farc. Pensé que había sido perseguido por ello; hoy conociéndolo personalmente, creo que tambien buscaba otras cosas con la paz, menos santas”.

Petro se refirió al proceso de licitación de los pasaportes, donde Leyva fue suspendido de su cargo, aseguró que estaba “plagado de corrupción”. Incluso señaló que le dio una orden y no la acató a tiempo.

“Estoy convencido que el proceso de licitación de los pasaportes en la cancillería, estaba impregnado de corrupción desde sus inicios. En consejo de ministros le di la orden de no continuarlo porque el pliego de condiciones ya determinaba al ganador. Lo dejó avanzar demasiado, contrario a mi indicación, y cuando lo suspendió, cometió irregularidades que le costaron su vida pública”, explicó el jefe de Estado.

Más adelante, el presidente tuvo palabras para el hijo de Álvaro Leyva, criticando que siempre llegaba a las comidas con delegaciones en eventos internacionales.

“La prensa habla de la presencia de su hijo en un hotel en el exterior, hablando de este tema. Me disgustaba que en mis giras a eventos oficiales internacionales, siempre llegara su hijo a las comidas que hacía mi delegación. Eso no lo contó en sus cartas. Pero debió contar la verdad y no sus suposiciones de chisme de corredor”, aseveró Petro.

Igualmente el mandatario reveló lo que hizo en Chile durante su visita al presidente Boric, en el que Leyva ha asegurado que consumía alucinógenos.

“En Santiago de Chile llegó Jorge, su hijo, a la comida que hicimos después de la reunión. Lloré en mi discurso que dí en “La Moneda”, allí no había ido y se conmemoraba los 50 años del golpe de Allende, supongo que por eso habla de comportamientos extraños, asuntos de mi adicción por la libertad. Su hijo no tenía porque seguirnos en nuestras giras, no estaba bien, parecía un “lobbista” de negocios aprovechando el cargo público de su padre".

Finalmente Petro concluyó:

“Confieso que con ayuda del presidente Boric, me escapé y pude ir a Isla Negra, a casa de Pablo Neruda, cerca a Valparaíso. Me encantó Valparaíso donde los jóvenes en las librerías me saludaban y me encantó volver a comprar libros de Neruda y visitar su casa. El poeta del mar y del canto general de los oprimidos. Trato de escapar, es cierto a ver los lugares de los libros que leí”.