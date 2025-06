Petro lamentó la muerte del húngaro Pablo Tattay impulsor de la CRIC, “fue mi amigo”

El presidente Gustavo Petro publicó a través de su cuenta de X un mensaje en el que lamentó la muerte del húngaro Pablo Tattay, quien fue uno de los impulsores de la CRIC y quien habría dedicado gran parte de su vida al Movimiento Indígena del Cauca.

Tattay nació en 1937 en Hungría, llegó al país junto con su familia cuando tenía cerca de diez años y se estableció en Medellín, donde completó su formación académica, se graduó como ingeniería y tuvo una activa vida universitaria.

Petro envió mensaje de condolencias por la muerte de Pablo Tattay

“Ha muerto un revolucionario húngaro, fue mi amigo. Desde hace muchas décadas vino al Cauca y dedicó su vida al movimiento indígena. Nos encontró en algún páramo de los Andes. Fue militante del movimiento armado Quintín Lame, compuesto por indígenas que, antes que los Zapatistas, reivindicaron desde la insurgencia, la identidad indígena de América Latina”, escribió el presidente.

Además, el presidente aseguró que Tattay, habría podido vivir una vida cómoda en Europa, “pero como esos seres que ahora es difícil entender desde estos tiempos de lentejuela, hizo lo que Bolívar y tantos, salir al descampado a cambiar los tiempos y los vientos, a vivir intensamente”.

Y terminó su mensaje diciendo que “Que la energía tuya vaya hacia la luz del universo, hasta siempre, compañero Pablo Tatay”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "¿Y esa revolución solo sirvió para construir nuevas roscas?“, ”Todos los muertos siempre hacen que Petro saque su ego y se ponga en primer plano. No se trata todo de usted, es que yo, es que MI, que es hice, es que Me… cansón“, ”Que curioso, preciso se vino de Hungría al Cauca. ¿Fue a instruir a los insurgentes del CRIC?" y "No puede ser justificando extranjeros que instrumentalizaban indígenas para irse a matar con otros connacionales… no hay derecho“.