“No me arrodillé como fiscal”: Claudia Carrasquilla le respondió a Isabel Zuleta

A través de X antes Twitter se registró un fuerte enfrentamiento entre la concejal de Medellín y exfiscal contra el crimen organizado, Claudia Carrasquilla y la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por cuenta de la participación de los cabecillas condenados por diferentes delitos, que fueron sacados de la cárcel para acompañar un acto público del presidente Gustavo Petro en Medellín.

En un video la concejal explicó cuáles son los delitos en los que incurrió “la reina del sur”, como nombra a Isabel Zuleta, por haber “usurpado” las funciones del presidente para realizar los diálogos de paz y del comisionado de paz, sin tener las facultades para solicitar traslados al Inpec.

“La resolución 005208 del INPEC lo confirma: el Gobierno autorizó la salida de los cabecillas —condenados por homicidio, secuestro y concierto para delinquir— para participar en un acto público en la Alpujarra. ¿El evento? Una pantomima de paz liderada por Isabel Zuleta, bajo instrucciones directas de Gustavo Petro, quien ya no disimula su alianza con las estructuras criminales”, dijo Carrasquilla.

Además, la concejal informó que a ambos los va a denunciar por los delitos de prevaricato por acción y abuso de función pública.

“Usted va a terminar presa por seguir prevaricando y por seguir cometiendo delitos y pasarse por encima la ley y la Constitución, prevalía supuestamente de una negociación o es el desespero que tienen porque usted no le ha podido cumplir a los delincuentes con todo lo que les prometió”, finalizó el video.

Ante la publicación, la senadora Zuleta respondió diciendo que: “Desesperada porque sabemos quién es su informante en el INPEC, que le pasa información de las Resoluciones que es reservada, desesperada porque el vocero José Leonardo Duglas dijo que ella la concejal del CD, sin autorización alguna, sin hacer parte de este proceso de Paz Urbana, dijo que la Claudia Carrasquilla lo llama, hace video llamadas con él. Desesperada porque develamos sus espectáculos de supuestas capturas cuando era fiscal mientras que eran entregas como gestos de paz de las estructuras sin ningún marco jurídico. La que tiene rabo de paja es otra“.

Finalmente, la concejal le contestó este sábado, 28 de junio, diciendo: !Ay, Isabel… Se nota que te dolió. Gritás “desesperada” cada vez que te menciono, pero no aportás ni un solo dato que desmienta lo que he dicho“.

Además, le dijo que la acusa de tener informantes en el INPEC. “¿Será que tenés miedo de que alguien cuente lo que ustedes tanto ocultan?“. También le dijo que lo que ella llama como “entregas como gestos de paz”, no fueron así que “yo no hacía shows: hacía capturas. Y por eso hoy me tienen tanta rabia”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Dra Carrasquilla, apoyo su gestión desde la Fiscalía y ahora como Concejal. Personas como usted, le devuelven la Fe en este país. Gracias", “Finalmente se quemó Zuleta, el karma de la “quemadora” la dejó totalmente chamuscada después del “evento” en la Alpujarra" y “Y eso que gritaron que todo lo hacían con transparencia y a la luz del día”.