“Es de las mujeres más valientes que conozco”: Petro defiende a Isabel Zuleta de periodista que la señaló de “mal ejemplo”

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, es una de las parlamentarias del Gobierno Nacional que más polémica causa por sus declaraciones. En repetidas ocasiones ha afirmado que desde la colectividad, buscan que el presidente Gustavo Petro sea reelegido y continúe su mandato por cuatro años más.

En una última controversia, la congresista publicó en sus redes sociales, pantallazos de un chat en el que aparece datos de Juan Diego Riaño Garzón, uno de los asesores jurídicos de la también senadora Angélica Lozano.

Este hecho, hizo que un juzgado de la República, la hiciera retractarse y borrar los mensajes publicados.

Lozano señaló en sus redes sociales:

“Juan Diego es un superabogado, es mi asesor de mi UTL y en el marco de la discusión de la reforma laboral la senadora Isabel Zuleta, famosa por quemar gente porque no tiene agüero para hacerle daño al que se le atraviese, se metió con él, un joven, el eslabón más débil de la cadena, un asesor, un empleado y trabajador del Congreso, la señora chuzó, interceptó, se valió de capturas de imagen de un chat mío”.

Este hecho, hizo que la reconocida periodista Juanita Gómez del Semana, le hiciera un video en el que argumentó porque Zuleta es “un mal ejemplo” para el Senado.

En el clip la comunicadora social señaló:

“Isabel Zuleta no debería estar donde está. No representa a Colombia, representa el miedo, las amenazas y la irresponsabilidad. Así no debe ser la política. Así no se construye país“.

Lo dicho por Juanita, hizo que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, saliera en su defensa.

Por medio de su cuenta de “X” (antes Twitter), el mandatario escribió:

“Señora periodista, Isabel Zuleta es de las mujeres más valientes que conozco. Es víctima de la violencia que desataron mafias en Antioquia, y representa la esperanza y la paz. Son sus electores quienes deciden si se hace congresista o no”.