Consejo de Estado rechazó demanda que buscaba la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe

El miércoles 25 de junio se conoció que dos sindicatos interpusieron una demanda ante el Consejo de Estado, por presunta pérdida de investidura del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. El proceso fue liderado por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinergen).

Carlos Sánchez, el representante de uno de los sindicatos, argumentó que la decisión se tomó porque según él, Uribe Turbay habría realizado proselitismo político el día de su atentado sicarial, en el barrio Modelia de Bogotá, hecho que está prohibido porque el candidato a la presidencia aún conservaba su cargo como senador de la República.

“Más aún de que por dicho acto ilícito realizado expuso su vida, la cual cobró de que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo”, señalaron los sindicatos.

El anuncio causó todo tipo de controversia, ya que actualmente Miguel Uribe se encuentra en un delicado estado de salud, donde su pronóstico de vida sigue siendo reservado.

En horas de la mañana de este viernes 27 de junio, se pudo conocer que el Consejo de Estado rechazó la demanda, señalando que no cumplía los requisitos que ordena la ley, la decisión fue firmada por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

Ya diferentes sectores sociales le habían pedido al alto tribunal, desestimar la demanda porque la consideraban “inaudita” e “inaceptable”.

Sin embargo, el sindicalista Carlos Sánchez en entrevista para Semana, aseguró que no se arrepentía de la decisión.

“No me arrepiento de haber interpuesto la demanda (…) Nos mantenemos y no le vemos problema a eso”, le había dicho el hombre al medio citado anteriormente.