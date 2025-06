El negocio de alias ‘El Costeño’ en Bogotá implicado en atentado contra Miguel Uribe: extrabajadores no pueden creer su cambio de vida

Las autoridades siguen la pista del negocio que habría servido como fachada al hombre señalado de ser el principal coordinador del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Se trata de alias El Costeño o alias Chipi, quien está bajo investigación por liderar el grupo armado responsable del ataque ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.

Según los reportes judiciales y testimonios entregados a la Fiscalía, alias El Costeño habría operado una barbería en el sector como fachada para actividades de microtráfico y reclutamiento. El negocio, identificado como Capital Barber Shop, aparece mencionado en redes sociales y reportes de prensa como el lugar donde Chipi trabajaba y se mostraba públicamente haciendo cortes de cabello.

Alias ‘El Costeño’ usaba barbería como fachada para coordinar atentado contra Miguel Uribe, según autoridades

Un recorrido de El Colombiano por el barrio El Muelle, un lugar ubicado muy cerca del aeropuerto El Dorado, en la localidad de Engativá, Bogotá donde confirmaron la existencia del local, y varios residentes reconocen al hombre como un viejo conocido. “Sí, yo lo recuerdo porque tenía una barbería cerca. Todo el mundo aquí le decía Chipi”, relató una trabajadora de una droguería vecina.

Fiscalía Foto de alias El Costeño en su barbería.

Capital Barber Shop aún tiene presencia en redes sociales, donde se pueden ver fotos de alias El Costeño posando con clientes, mostrando sus tatuajes y realizando cortes. Uno de sus antiguos compañeros relató que él no se quedaba mucho tiempo en el lugar: “Yo trabajé con él hace unos años en la barbería y cuando vi la foto no lo podía creer. Él era el dueño, pero no se la pasaba ahí. Él llegaba, hacía unos cortes y se iba. Por las noches la esposa era la que nos cobraba los cortes. Me parecía imposible de creer. Una persona de la barbería me envió el post y lo reconocí de una. Él pasaba con su familia ahí, después me enteré de que como que había peleado con la esposa, se había ido a vivir solo y estaba por ahí. A esa barbería llegaba tanta gente que por eso me fui para un pueblo más tranquilo. Cuando nosotros trabajamos con él no tenía los tatuajes en el cuello, pero sí los de los brazos.”, dijo uno de sus extrabajadores a El Colombiano.

En declaraciones entregadas por alias Gabriela, una de las capturadas, quedó en evidencia que alias El Costeño fue quien organizó cada detalle del atentado, desde contratar al sicario de 15 años hasta encargar la logística. Fue él quien cargó el arma utilizada y, presuntamente, planeaba asesinar al menor y al conductor tras la ejecución del ataque.

Además, ordenó a alias Gabriela huir a Caquetá, donde sería entrenada por la guerrilla en uso de drones y francotiradores. Las autoridades creen que este hombre es una pieza clave para identificar a los autores intelectuales del atentado, y su historial ligado al negocio de la barbería podría aportar nuevas pistas en la investigación.