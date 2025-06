“Petro no sueñe con intentos de golpe de Estado”: Cabal por propuesta de Asamblea Constituyente por papeleta

Este viernes, 20 de junio, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se pronunció a través de sus redes sociales sobre la nueva propuesta del presidente Gustavo Petro, de presentar una papeleta en las próximas elecciones para convocar la Asamblea Constituyente.

“Para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, indicó el primer mandatario en relación a la papeleta que pretende incluir.

Cabal le responde a Petro por idea de papeleta para convocar Asamblea Constituyente

“Petro no sueñe con intentos de golpe de Estado. Esta absurda propuesta de convocar una Asamblea Constituyente por medio de una papeleta en elecciones no es más que un intento más de eludir la Constitución y concentrar poder. En la democracia colombiana las reglas están claras: se requieren los cauces legislativos, control de las Cortes y amplio respaldo ciudadano. No permitiremos que se diluya el Estado de derecho bajo eslóganes populistas”, dijo la senadora.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Las cartas ya están sobre la mesa: Defender a Petro o defender la Constitución de 1991. Para el fanático es fácil elegir. Pero para el ciudadano libre también lo es“, ”Con la papeletas nos mete las que a ese sujeto se le dé la gana, no es no y punto. Quien le hace entender que No“, ”Lo hace por que los tibios no se paran en la raya, El País hay que frenarlo y hacerle un paro nacional, con hashtags no se Baja la neura de ese psicópata, ni con firmar con la iglesia, ni tampoco marchas. Esto es con papa y yuca" y "Senadora, muchos no entendemos por qué ni siquiera empieza un juicio político para remover del cargo a este sujeto??? Quiénes lo impiden en el congreso?? Ud debe denunciarlo, por favor“.