Lo último: Petro dice que se entregará papeleta para convocar Constituyente en las elecciones del 2026

Tras la aprobación de la conciliación de la reforma laboral en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro aseguró que durante las próximas elecciones será incluida una papeleta con el fin de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones de 2026.

(Lea también: Atención: aprobaron conciliación de la reforma laboral en el Congreso y pasa a sanción presidencial).

“Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, indicó el primer mandatario.

Así mismo, indicó que tras 34 años de la Constitución de 1991 se había ordenado una ley del estatuto del trabajo, pero el presidente consideró que esa orden se incumplió.

“Se que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora, en la que me crie como hombre libre y dirigente y a la que permanezco leal. Ahora hay que cumplir la ley, convocaré al empresariado del país para que acordemos la aplicación real de la ley, ya no más códigos sustantivos del trabajo de adorno. Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo (SIC)”, añadió el primer mandatario.

“El pueblo ha despertado”: Petro sobre las marchas previas a la aprobación de la reforma laboral

El primer mandatario también defendió las manifestaciones que hicieron las centrales obreras con el apoyo político de su Gobierno para defender las reformas sociales que está proponiendo, dos de las cuales están cerca de expedirse: mientras la laboral está a punto de ser sancionada, la pensional regresó a la Cámara de Representantes, donde se espera que sea aprobada en último debate durante las sesiones extras.

“El constituyente ha sido ya convocado desde la presidencia, creo que es necesaria esa convocatoria, la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria. Lo acabamos de demostrar con los efectos que la multitudinaria manifestación del pueblo hizo sobre su voluntad y la voluntad del congreso. Sin pueblo no hay justicia social. No llenamos una plaza de odio, llenamos todas las plazas del país, una y otra vez, llenas de esperanza. El pueblo ha despertado”, concluyó el presidente.